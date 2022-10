Quattro adolescenti, compresi in un’età che va dai 14 ai 19 anni, sono morti in un incidente stradale. Secondo la polizia il gesto dei ragazzi potrebbe essere ricondotto ad una challenge su TikTok, chiamata la Kia Challenge.

Questo nuovo “trend” che sta invadendo il social, consiste nel rubare un’auto, che preferibilmente deve essere proprio una Kia o al massimo una Hyundai. I quattro adolescenti l’hanno messa in pratica, schiantandosi poi brutalmente sull’autostrada di Buffalo (New York) e perdendo dunque la vita.

Come sappiamo TikTok è al giorno d’oggi uno dei social maggiormente utilizzati dai giovanissimi e non solo. Questo desta molta interesse in quanto permette di creare e seguire video di tutti i tipi, provenienti da tutto il mondo.

Una delle caratteristiche di questi video sono proprio le numerose challenge che nascono sul social. Queste consistono nell’indurre gli utenti a fare determinate cose specifiche all’interno dei video.

Ecco questo è proprio ciò che è accaduto a Buffalo, nello stato di New York. Secondo la polizia 6 ragazzi hanno rubato una Kia per poi schiantarsi sulla Route 33 di Buffalo. A causa dell’incidente ben 4 giovani hanno perso la vita.

I ragazzi coinvolti avevano un’età compresa tra i 14 e i 19 anni. La comunità appare sconvolta da ciò che è accaduto.

Dunque la Kia Challenge è una sfida che sta coinvolgendo diversi utenti di TikTok e che si sta particolarmente diffondendo negli Stati Uniti. Infatti il commissario della polizia di Buffalo, Joseph Gramaglia, ha affermato che è a conoscenza del fatto che questa challenge si stia ampiamente diffondendo tra i giovani.

Essa in pratica consiste nel rubare un’auto, che preferibilmente, secondo le regole della sfida, deve essere o una Kia o al massimo una Hyundai. E poi nello sfrecciare su questa filmando il tutto.

Questa Challenge è diventata una tendenza su TikTok anche in vista della facilità con cui si compiono questi gesti. Infatti in molti video si può osservare tranquillamente che i ragazzi aprono facilmente la macchina, riuscendo a farla partire con un semplice cavo Usb.

Data la facilità e l’adrenalina creata da questo tipo di sfida, si sta diffondendo moltissimo tra i più giovani.

