Silvia Toffanin e Pier Silvio, la verità sulle nozze: perché non si sono mai sposati

Esiste un motivo per cui Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi non si sono mai sposati. Ecco di quale si tratta.

Da ormai tantissimi anni, Silvia Toffanin è la padrona del talk show Verissimo che va in onda ogni week end, con un doppio appuntamento su Canale 5, avendo ospiti tanti personaggi famosi.

Per via del suo modo di condurre il programma, senza mai scomporsi e rimanendo rispettosa nei confronti di qualsiasi suo invitato all’interno dello show, la conduttrice ha conquistato milioni di telespettatori.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi: ecco il motivo per cui non si sono mai sposati

Inoltre, molti personaggi intervistati, hanno rivelato alcuni loro segreti tenuti nascosti per anni e hanno deciso di rivelarlo nel suo programma proprio per via dell’importanza che questo ha ottenuto nel corso degli anni.

Prima di diventare conduttrice, la Toffanin è approdata nel mondo dello spettacolo partecipando nel 1997 al concorso di bellezza Miss Italia per poi diventare una delle letterine di Passaparola.

All’interno del programma condotto da Gerry Scotti affianca la conduttrice Ilary Blasi anche lei nel medesimo ruolo come anche la showgirl Alessia Mancini, moglie del conduttore Flavio Montrucchio.

Il sogno della donna è da sempre stato quello di diventare presentatrice e dopo l’esperienza a Passaparola ha avuto la possibilità di cimentarsi nella conduzione grazie al programma Mosquito in onda su Italia 1.

Successivamente conduce Nonsolomoda rimanendovi per molte edizioni fin quando non cura alcune rubriche all’interno del programma Verissimo prendendone poi la conduzione a partire dal 2009.

La donna, per via del suo lavoro certosino che svolge per il suo programma ha rinunciato a tantissime trasmissioni tra cui per ben due volte l’invito di Amadeus per condurre con lui il Festival di Sanremo.

Sembra però che la donna abbia accettato la proposta di Maria De Filippi di condurre il reality show, La Talpa che secondo alcune indiscrezioni dovrebbe andare in onda nel 2023 con una formula mista tra vip e persone comuni.

A incaricare la De Filippi nel rendere più moderno il reality è stato Pier Silvio Berlusconi, compagno della Toffanin e amministratore delegato del gruppo Mediaset, che vive una bellissima storia d’amore con la conduttrice.

La Toffanin ha dichiarato in una passata intervista di essere rimasta sin da subito folgorata dalla bellezza di Pier Silvio e entrambi danno il meglio per essere l’uno la spalla e la forza dell’altro.

La confessione della conduttrice

Il rapporto tra i due è molto solido e dalla loro storia sono nati due figli, Lorenzo Maria e Sofia Valentina e per garantire loro una crescita tranquilla e lontana dagli obiettivi dei paparazzi hanno deciso di vivere a Portofino.

La felice famigliola, vive infatti in un castello all’interno della città Ligure in una delle dimore più belle considerate da favola però non c’è mai stato nessun matrimonio tra Silvia e Pier Silvio.

Il motivo per il quale non hanno mai deciso di mettere la fede al dito ha spiegato come mai hanno perso questa decisione dopo che i giornali avevano insinuato che lei piangeva spesso proprio perché Pier Silvio non le chiedeva la mano.

Il vero motivo, come ha spiegato la stessa Toffanin è dato dal fatto che entrambi si trovano benissimo l’un con l’altro e non vedono il motivo per cui debbano sancire il loro amore con un atto legale.

Secondo la coppia, la dimostrazione di amore e la fedeltà l’uno verso l’altro non è dovuto da un pezzo di carta o da una coppia di anelli ma bensì dal comportamento che il proprio partner ha nei confronti dell’altro durante la loro relazione.

I due sono legati sentimentalmente da 20 anni e questo significa che anche senza un matrimonio le cose funzionano e per ora non intendono celebrare il matrimonio ma non è escludo che questo possa accadere in futuro.