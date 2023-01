La presidente della Commissione Europea è arrivata a Palazzo Chigi, per l’incontro ufficiale con il presidente del consiglio Giorgia Meloni. Energia, Pnrr e migranti tra i temi principali della conversazione.

Incontro che, a quanto riporta una nota ufficiale rilasciata da Palazzo Chigi, è durato un’ora e un quarto e che ha significato molto per le due leader. Ecco quali sono stati i temi caldi all’ordine del giorno di questo vertice.

Da Palazzo Chigi, infatti, arrivano notizie in merito che dicono:

Un’ottima occasione per uno scambio di vedute in preparazione del consiglio europeo straordinario del 9-10 febbraio dedicato in particolare all’economia e alla migrazione.

Dopo il colloquio avvenuto a Bruxelles, in occasione della prima visita all’estero come premier italiana, Giorgia Meloni ha incontrato di nuovo la presidente della commissione UE, alla presenza del ministro Raffaele Fitto.

Un’ottima occasione di scambio tra le due leader, come si apprende dalla nota di Palazzo Chigi, che hanno avuto modo di affrontare diversi argomenti, partendo dall’impegno del governo italiano sul Pnrr, fino ad arrivare alla questione migranti.

Un piacere incontrare @GiorgiaMeloni a Roma oggi

Ahead of next #EUCO, we discussed how to:

• Keep supporting 🇺🇦

• Ensure secure and affordable energy

• Boost the competitiveness of EU industry

• Make progress on Migration Pact

We also discussed the rollout of #NRRP in 🇮🇹 pic.twitter.com/WdiPdddtj5

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 9, 2023