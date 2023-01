Papa Francesco ha incontrato Padre Georg dopo le polemiche

Questa mattina, durante una udienza, Papa Francesco ha voluto incontrare Padre Georg Gänswein, Segretario Particolare del Papa Emerito Benedetto XVI. Si tratterebbe del loro primo colloquio dopo le polemiche dei giorni scorsi, circa l’uscita del libro scritto dal prefetto della Casa Pontificia, le cui anticipazioni sono state pubblicate nel giorno delle esequie di Ratzinger.

Il libro autobiografico, ripercorrerebbe anche il difficile rapporto tra padre Georg e Bergoglio. Nei giorni scorsi il segretario particolare del Papa Emerito, avrebbe anche rilasciato una intervista al giornale tedesco Tagespost.

L’udienza tra Papa Francesco e Padre Georg

Questa mattina, Bergoglio, durante una udienza, ha deciso di incontrare Padre Georg, segretario particolare di Benedetto XVI, deceduto lo scorso 31 dicembre. Si tratterebbe del loro primo incontro dopo le polemiche dei giorni scorsi.

All’origine pare ci sia l’uscita di un libro scritto da Georg Gänswein, Prefetto della Casa Pontificia, le cui anticipazioni sono state rese note nel giorno dei funerali del Papa Emerito, in cui ci sarebbero delle rilevazioni circa il difficile rapporto tra Papa Francesco e Padre Georg:

“Lui mi guardò con espressione seria e disse a sorpresa: ‘D’ora in poi rimanga a casa. Accompagni Benedetto, che ha bisogno di lei”.

Queste solo alcune delle dichiarazioni all’interno del libro “Nient’altro che la verità” in uscita a breve dove l’arcivescovo tedesco ripercorre la sua vita accanto a Joseph Ratzinger.

Le accuse a Bergoglio

La sala stampa della Santa Sede ha reso noto, che questa mattina si è svolto l’incontro tra Papa Francesco e l’ex segretario particolare di Ratzinger. Il loro primo faccia a faccia dopo le polemiche dei giorni passati, circa le pesanti accuse rivolte a Bergoglio.

Dichiarazioni che non sono soltanto all’interno del libro, “Nient’altro che la verità” ma anche durante una intervista al giornale tedesco Die Tagespot, in cui monsignor Gänswein ha rivelato che la decisione di Papa Francesco di dire messa in latino sarebbe stato un colpo al cuore per Benedetto XVI.

Le dichiarazioni durante l’Angelus

Nell’Angelus di ieri, Papa Francesco, nonostante non abbia mai menzionato Padre Georg, ha risposto alle polemiche dei giorni scorsi con parole efficaci e coincise:

“Invece di chiacchierare e dividere guardiamoci con compassione, aiutiamoci a vicenda“.

Adesso, morto il Papa Emerito, per Georg Gänswein, è tempo di grandi cambiamenti, la cui sua vita si trova dentro a un bivio: sarà destinato a fare il nunzio apostolico oppure prenderà la cattedra di una università pontificia? Dubbi anche riguardo la sua permanenza nella capitale oppure trasferito altrove.

Tante le risposte da dare al monsignor 66 enne, magari argomento del giorno durante l’udienza di stamani con il Pontefice.