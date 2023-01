Aggiungi le arance all’acqua bollente, il risultato è sorprendente: cosa accade

Aggiungi la polpa dell’arancia all’acqua bollente e non potrai credere ai tuoi occhi: il risultato è davvero sorprendente.

Il frutto invernale per eccellenza è l’arancia con la sua buccia di colore acceso e dal suo profumo intenso e gradevole. Consumato da solo o in squisite macedonie, questo agrume siciliano è ipocalorico, è perfetto per chi segue un regime alimentare equilibrato ed è ricco di vitamina C.

La parte edibile ed utilizzabile per la preparazione di squisite ricette alimentari è l’endocarpo, ovvero la parte interna dell’agrume. L’endocarpo è polposo, ricco di buone sostanze benefiche per l’organismo umano ed è commestibile. La scorza e l’albedo sono le parti esterne che sono oggetto di scarto, ma si prestano ad essere riciclate e ad essere riutilizzate in modo green ed economico. In questa guida vogliamo spiegarvi come utilizzare l’endocarpo per preparare un’ottima marmellata di arancia dalla consistenza vellutata e gustosa.

Aggiungi le arance all’acqua bollente per preparare questa mescolanza gelificata

Solitamente ci rechiamo al supermercato per acquistare i barattoli di marmellata, optando per un determinato brand alimentare piuttosto che un altro. Tuttavia, c’è un modo più salutare che consiste nel preparare la propria marmellata di arance in casa in modo semplice e veloce. Il tutto inizia con la corretta pulizia delle arance, che devono essere tenute in bagno per dodici ore in una bacinella riempita d’acqua e con un cucchiaio di bicarbonato di sodio. Dopo averle risciacquate perfettamente, è bene sbucciare ed eliminare l’albedo delle arance mettendo la scorza su un panno che deve essere lasciato a diretto contatto dei raggi solari, in modo tale da favorire l’essicazione.

Una volta sbucciate le arance, l’endocarpo deve essere tagliato a fettine e devono essere rimossi i semi. Le fettine di arancia devono essere poste in un recipiente riempito con dell’acqua. Portate ad ebollizione a fuoco moderato, aggiungete un po’ di zucchero e cuocete, mescolando il tutto con un cucchiaio per circa 45 minuti. È importante verificare la consistenza di volta in volta ed addizionare un po’ di succo di limone.

Versa la marmellata di arancia nei barattoli di vetro e conservala al fresco

Una volta pronta la marmellata di arance deve essere versata nei barattoli di vetro sterilizzati e si deve procedere con la chiusura degli stessi con un coperchio sterilizzato. Una volta riempiti i barattoli devono essere posizionati sotto un canovaccio e lasciati raffreddare per un giorno intero. Una volta trascorso un giorno è bene conservare i barattoli di arancia in un luogo fresco per mantenere intatta la consistenza della marmellata stessa.

Dove conservare la scorza di arancia essiccata?

La scorza che avevate lasciato essiccare a diretto contatto dei raggi solari può essere addizionata come valido ingrediente naturale per procedere con la preparazione di ricette dolciarie o come profumatore per l’ambiente domestico. Anche in questo caso è possibile conservare le scorzette di arancia in un barattolo di vetro.