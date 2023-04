Giorgia Meloni è in visita ufficiale a Londra, oggi incontrerà Sunak

Il viaggio ufficiale di Giorgia Meloni nel Regno Unito durerà 2 giorni, si parte oggi con l’incontro con l’omologo a Downing Street.

Domani invece insieme al ministro Lollobrigida parteciperà presso l’ambasciata italiana, a un workshop sull’agroalimentare. Si tratta della sua visita più lunga in un Paese europeo.

Giorgia Meloni a Londra in visita ufficiale

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è volata a Londra per una visita ufficiale che durerà due giorni, la più lunga in un Paese europeo. L’incontro più importante sarà quello di oggi alle 15 ora locale, in cui incontrerà il primo ministro Rishi Sunak per stringere rapporti bilaterali e gettare le basi per continuare il lavoro che vede i due Paesi vicini su molte questioni. Italia e Regno Unito fanno parte entrambi del G7 e della Nato ma a unirli ci sono soprattutto molte questioni in materia di difesa e di sostegno all’Ucraina.

La Meloni incontrerà il suo omologo nella residenza ufficiale al numero 10 di Downing Street, che fra l’altro è anche la sede del governo. Questo è rose l’indirizzo di Londra più noto e una delle dimore più conosciute al mondo. Qui si svolgono le riunioni di Gabinetto, ci sono sale per riunioni, per conferenze di rappresentanza ma anche solo per pranzi ufficiali. La premier varcherà il famoso portone alle 15 ora locale e l’incontro odierno avviene dopo quello di novembre nella Cop27 di Sharm el Sheikh, a poche settimane dall’insediamento di entrambi.

Domani invece la Meloni è attesa in ambasciata insieme al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, per partecipare alla conclusione di un workshop sull’agroalimentare. Anche Lollobrigida si trova a Londra con un’agenda ricca di impegni, concentrata sulla promozione del made in Italy. Questa due giorni sarà una buona occasione per la Meloni, per incontrare esponenti del governo britannico e rappresentanti delle imprese e della comunità finanziaria, un un sodalizio con il Regno Unito che è molto forte e non può che migliorare.

I rapporti fra Meloni e Sunak

A Downing Street si tratta di un ritorno dell’Italia dopo diversi anni, infatti l’ultimo presidente del Consiglio italiano nella Capitale britannica è stato Conte prima della pandemia, in una situazione ben diversa da quella di oggi, dove non c’era nemmeno lo spettro della guerra. Draghi infatti non ha mai fatto missioni a Londra a causa anche delle restrizioni sui viaggi legate al Covid.

Il bilaterale di oggi vede due giovani esponenti politici, che fra l’altro esordiscono al G20 di Bali, incontrarsi per la seconda volta dopo il Cop27 in Egitto ma già in quell’occasione avevano avuto l’opportunità di conoscersi e iniziare a gettare le basi per una buona collaborazione.

Entrambi i Paesi appoggiano fortemente l’Ucraina e hanno intenzione di aiutarla economicamente e militarmente per farla uscire vincente dal conflitto. Questo il punto di unione principale fra i due Paesi, che possono contare in un contributo importante per i buoni rapporti: la consistente comunità di cittadini italiani che risiedono nel Regno Unito.

Si tratta per lo più di operatori economici e finanziari, funzionari specializzati, esponenti del mondo universitario e culturale, professionisti del mondo scientifico. Dopo la Brexit la collaborazione economica dell’Italia è rimasta solida, d’altra parte il Regno Unito è un ottimo investitore nel Belpaese con 26 miliardi all’attivo in ambito di difesa, energie rinnovabili, infrastrutture e trasporti.

La missione della Meloni punta a rafforzare ancora di più l’asse e la strada sembra quella giusta, infatti alcune fonti hanno riferito che Londra si appresterebbe a firmare nuovi accordi bilaterali e a intensificare gli scambi. Un altro elemento a favore è il buonissimo rapporto che si è instaurato fin da subito fra Meloni e Sunak, sintonia piena che vediamo anche dalla mano ferma sui migranti e dal sostegno incondizionato all’Ucraina in questa situazione difficile. Fra l’altro proprio ieri c’è stata Roma una Conferenza per la ricostruzione di Kiev e tale iniziativa verrà replicata anche a Londra nel mese di giugno.