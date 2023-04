Bonus donna 500 euro, basta 1 requisito per presentare domanda: chiedilo ora

Il bonus donna da 500 euro si può richiedere rispondendo a solamente un requisito importante: come presentare la domanda.

Ci sono molte agevolazioni che vanno incontro alle donne, soprattutto se sono single e con dei figli a carico. Il Governo Meloni, così come quelli precedenti, mettono sul tavolo strumenti a disposizione di queste donne al fine di agevolarle. Spesso e volentieri non hanno un aiuto o l’entrata lavorativa è troppo bassa. Spesso e volentieri, quando ci sono dei figli a carico, non si riesce a supportare loro nella maniera adeguata. Un bonus donna 500 euro è previsto anche per il 2023, da richiedere in questo modo.

Agevolazioni per le donne: caratteristiche

Per le donne single che si occupano dei loro figli, il Governo ha pensato ad una serie di importanti agevolazioni. Prima di tutto, ci sono mamme under 21 che possono usufruire di tutti gli strumenti a disposizione, con agevolazioni di vario tipo.

Poi si parla anche dell’Assegno Unico, valido anno dopo anno, con importo dedicato a seconda dell’ISEE presentato. Un aiuto concreto per i figli a carico, che si trasforma in denaro per le spese comuni come la scuola per esempio.

Come accennato, il valore dell’importo cambia a seconda di quanti figli sono a carico e l’ammontare dell’ISEE. Ci sono 50 euro per ogni figlio al mese sino a 175 euro al mese. Ci sono poi altre agevolazioni da richiedere, come l’assegno per mamme single vedove – mamme ragazze single a livello comunale sino ai bonus che permettono di dimezzare le bollette di fine mese.

Sono tantissimi gli aiuti previsti per queste donne in difficoltà, con un figlio o più a carico. Ma non è tutto, infatti uno in particolare prevede una quota mensile di 500 euro al mese se si risponde ad un requisito in particolare.

Bonus donna da 500 euro con 1 requisito

È il bonus donna chiamato bonus mamme single, già introdotto con la Legge di Bilancio del 2021. Questo aiuto è previsto per aiutare le mamme single che hanno un figlio disabile e devono aiutarlo sotto ogni punto di vista. Lo strumento è studiato per coloro che hanno un solo reddito o sono disoccupate, con una disabilità accertata del soggetto interessato di un mimino del 60%.

È un contributo che arriva sino a 500 euro netti se la madre è single e ha un figlio con disabilità dal 60% in poi. Una novità interessante introdotta con il testo approvato e in vigore ancora nel 2023.

Questo bonus potrà essere richiesto da:

Donne disoccupate o con un solo reddito;

Nuclei familiari che sono monoparentali;

Figli a carico con disabilità certificata dal 60% in poi.

L’aiuto arriva sino a 500 euro ed è un contributo versato mese per mese, ancora attivo nel 2023. Per ottenerlo rivolgersi ai professionisti del settore di INPS e CAF, presentando tutti i documenti per poter fare domanda e ottenere il bonus anche per questo 2023.