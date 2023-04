Meteo 1° maggio, previsioni aggiornate: rischio pioggia?

Meteo 1 maggio a rischio maltempo? Dopo la breve fase di alta pressione africana che ci sta già interessando e che continuerà ad interessare la nostra Penisola almeno fino a sabato con valori fono a 28-29 gradi sul tirreno, atteso un possibile guasto.

Infatti, la campana anticiclonica di origine africana progressivamente sposterà la sua azione gradualmente più ad ovest focalizzando i propri massimi sulla Penisola Iberica. Siffatta situazione lascerà scoperto buona parte del nostro Paese ad esclusione delle aree più occidentali.

Possibile evoluzione meteo ponte del 1° maggio 2023

Ci attende, quindi, un probabile ritorno ad una fase più instabile proprio a cavallo del primo maggio con generale peggioramento. Vi sarà, quindi, occasione per il ritorno di vento sostenuto da nord con rovesci a tratti e nuovo calo termico, più marcato ed evidente sul versante adriatico.

Le anomalie di pioggia, specie nella prima parte del mese, dovrebbero manifestarsi e mantenersi positive rispetto alla media su buona parte delle regioni adriatiche e su quelle meridionali. Anomalie negative, invece, sul versante tirrenico settentrionale (alto Lazio e Toscana) e sulle regioni nord-occidentali segnatamente su Liguria di Ponente, Piemonte, ovest Lombardia e Valle d’Aosta.

Verso il 1 maggio: previsioni meteo ed evoluzione

Secondo le ultime previsioni del modello europeo, ECMWF, la prima decade di maggio 2023, sia l’Europa occidentale che la regione artica vedranno geopotenziali superiori alla media per alcuni giorni, mentre ci saranno anomalie negative nel Sudest europeo.

Per quanto riguarda l’Italia, le previsioni indicano che le condizioni saranno sostanzialmente neutre, nonostante la situazione barica che, potrebbe, causare l’arrivo di correnti da Nordovest o Nord.

Tuttavia, non ci si aspettano passaggi perturbati di particolare rilevanza, grazie all’ostacolo anticiclonico a ovest. Potremmo comunque assistere ad un clima a tratti instabile, con possibili variazioni del tempo, ma senza fenomeni meteorologici particolarmente intensi o estesi sul territorio.

Meteo tipicamente primaverile

Quindi, durante i prossimi giorni, potremmo vedere il tipico clima primaverile con alternanza di sole e nubi irregolari, accompagnate da locali acquazzoni e temporali, soprattutto nelle zone montuose tra le ore pomeridiane e serali.

Al Nord, è improbabile che ci siano passaggi piovosi organizzati. Le temperature potrebbero essere superiori alla media in alcune zone, soprattutto al Nordovest, mentre altrove potrebbero esserci periodi anche al di sotto della media, a causa delle correnti da Est-Nordest.

Seconda decade di maggio 2023

Potrebbe verificarsi una situazione meteorologica in cui ci sarà un cambiamento dell’assetto barico a livello europeo. In questa nuova fase dal 10 al 17 maggio circa, si prevede una maggiore tendenza ciclonica sull’Europa nord-occidentale e, al contrario, pressioni più alte sul Mediterraneo centro-orientale.

Di conseguenza, ci saranno maggiori probabilità di precipitazioni per il Nord e, in parte, anche per il Centro dell’Italia. Tuttavia, queste probabilità saranno inferiori per il Sud della penisola.

Temperature

Inoltre, le temperature saranno più elevate rispetto alla media, in particolare al Sud e sul lato adriatico, dove potrebbe far molto caldo. Le temperature potrebbero quindi essere al di sopra della media, anche per lunghi periodi di tempo. Queste previsioni, naturalmente, sono soggette a possibili cambiamenti repentini.

In primis perchè si tratta di previsioni/tendenza a lungo termine, sia perchè l’imprevedibilità dei periodo di transizione è particolarmente elevata.

Tendenza terza decade di Maggio 2023

Secondo le previsioni attuali, si prevede che l’Europa occidentale avrà una sostanziale neutralità o pressioni lievemente superiori alla media. Se questo scenario dovesse confermarsi, le perturbazioni atlantiche potrebbero incontrare ostacoli nel raggiungere l’Italia.

Tuttavia, potrebbero comunque verificarsi fasi instabili del tempo, con possibili episodi di acquazzoni e temporali sparsi, soprattutto nelle regioni del Centro-Sud. È importante tenere presente che queste sono solo delle linee di tendenza e non previsioni.

Saranno necessarie ulteriori analisi e conferme per poter fornire previsioni più dettagliate ed accurate. È quindi consigliabile rimanere informati con i nostri aggiornamenti quotidiani sull’evoluzione del mese di maggio.