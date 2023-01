C’è Posta per te, chi paga i regali agli ospiti? Eppure nessuno ci era arrivato

C’è Posta per te è uno dei programmi più seguiti sulla rete del Biscione. Vi siete mai chiesti chi paga i regali agli ospiti? Nessuno c’era mai arrivato. Rimarrete senza parole per la sorpresa.

C’è Posta per te si riconferma il programma di punta Mediaset

È iniziato solo da una settimana C’è Posta per te, più precisamente il 7 gennaio, ma il successo che ha ottenuto e già memorabile. D’altronde, come potrebbe essere altrimenti? Maria De Filippi non sbaglia mai un colpo.

Da anni, la famosa conduttrice è al timone di trasmissioni che hanno sempre grande successo. Da Amici a Uomini e Donne a Tu sì que vales. Dal 2000 però, C’è posta per te continua a essere la punta di diamante di Mediaset.

Le storie commoventi, divertenti e le sorprese che vengono organizzate, piacciono tanto ai telespettatori che da anni continuano a seguire con lo stesso affetto la storica trasmissione mariana.

A proposito di regali. In tanti si stanno chiedendo da tempo: chi è il gentile benefattore della trasmissione? Ovvero: chi è che paga tutti i regali che ricevono gli ospiti del programma condotto da Maria De Filippi? Finalmente dopo anni abbiamo una risposta.

Chi è che paga i regali per gli ospiti

Il programma della busta, così come è noto sui social C’è Posta per te, con grande sorpresa di tutti continuerà ad essere trasmesso anche nelle giornate in cui su Rai 1 ci sarà la messa in onda di Sanremo.

I vertici di Mediaset hanno infatti deciso di dare ai telespettatori la possibilità di scegliere che cosa guardare. Dunque ci sarà uno scontro all’ultimo sangue tra la finalissima di Sanremo, tra qualche settimana, e C’è Posta per te con Maria De Filippi.

Siamo sicuri che ne vedremo delle belle: chi vincerà lo scontro televisivo? Non ci resta che attendere ancora un po’ per scoprirlo. Ritornando al programma mariano, in tanti si sono chiesti per anni chi è il gentile benefattore che si assume l’onere economico di pagare i regali per gli ospiti che si presentano in trasmissione.

Pubblico Mediaset senza parole per la scoperta

Finalmente dopo anni spunta fuori la verità. Abbiamo una risposta. Dovremmo parlare in realtà di una gentile benefattrice perché a pagare i regali per i gli ospiti Mediaset, è una donna: stiamo parlando della mitica Maria De Filippi.

Ebbene sì, pare che sia proprio la conduttrice del programma a farsi carico di ogni spesa per fare contente le persone che si presentano nel suo programma. Non è stata però la moglie di Maurizio Costanzo a rivelare questo segreto bensì una delle sue più care amiche ovvero Mara Venier.

La signora di Domenica in, che in diverse occasioni è stata ospite anche di C’è Posta per te, ha raccontato che ad una delle puntate a cui ha preso parte, avrebbe dovuto consegnare come regalo per gli ospiti una crociera, la quale è stata pagata personalmente da Maria De Filippi.

Insomma, la conduttrice Mediaset ha davvero un grande cuore, non si risparmia mai e il gesto che compie per gli ospiti che si presentano nel suo programma è la testimonianza più concreta ed esplicita della sua straordinaria bontà e gentilezza d’animo. E tu eri al corrente di ciò? Grazie a Mara Venier, finalmente l’arcano è stato svelato.