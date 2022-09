Gina Lollobrigida, dopo il ricovero immediato l’annuncio che nessuno si aspettava

Gina Lollobrigida è una delle dive senza tempo del nostro Paese, ma ultimamente ha fatto preoccupare i suoi fan a causa di un incidente. Ecco cosa le è accaduto nelle ultime settimane.

Gina Lollobrigida, soprannominata in Italia la “Lollo”, è stata una vera e propria icona di bellezza e una delle dive cinematografiche del nostro Paese.

Oggi ha 95 anni ed è candidata per le elezioni del 25 settembre a Latina, ma in queste settimane una notizia preoccupante ha destato scompiglio per la sua salute. Ecco come sta oggi.

Cosa è successo a Gina Lollobrigida: l’incidente che fa preoccupare i fan

Gina Lollobrigida quest’anno ha compiuto 95 anni: una diva, un’icona del nostro cinema che nessuno dimenticherà mai.

Un volto che ha rappresentato l’Italia nel mondo, nell’epoca del cinema degli anni d’oro, insieme a un’altra icona che è Sophia Loren. Famosa per film come Pane, amore e fantasia, Pinocchio del 1953, dove interpretava la Fata Turchina, ma anche per molti altri titoli importanti.

Ma proprio questo mese, i fan si sono preoccupati tantissimo perché la Lollobrigida ha avuto un incidente che l’ha fatta correre in ospedale: la diva del cinema, infatti, qualche settimana fa è caduta in casa propria.

Gina Lollobrigida è stata ricoverata in ospedale a Roma, dove è stata operata d’urgenza perché si è fratturata un femore: i medici si sono preoccupati subito per via dell’età avanzata dell’attrice, affiancata anche dai suoi problemi cardiaci.

Dopo l’operazione, le notizie sulla sua salute sono state mantenute molto riservate, tanto che il suo pubblico affezionato ha mostrato sui social network molta preoccupazione per quello che era successo alla diva.

Ora, come apprendiamo tramite le comunicazioni fatte dal suo staff, la diva chiamata “Bersagliera” sta meglio ed è pronta ad affrontare le elezioni del 25 settembre.

Gina Lollobrigida si dà alla politica: candidata a 95 anni

Dopo una vita nel cinema, diventando una delle dive più conosciute al mondo, Gina Lollobrigida alla veneranda età di 95 anni ha deciso di entrare in politica.

È del mese scorso, infatti, la notizia che l’attrice sarà candidata al Senato, capolista al collegio uninominale di Latina, con Italia sovrana e popolare.

Una notizia che ha sconvolto non poco i suoi fan, ai quali però la Lollobrigida ha dato delle spiegazioni sulla sua scelta, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Gina, infatti, si dice: “stufa di sentire i politici litigare tra loro senza mai arrivare al dunque”.

Proprio lei è decisa, invece, a fare qualcosa di buono per l’Italia, battendosi perché sia il popolo a decidere delle diverse questioni, dalla sanità, ai diritti e alla giustizia.

Accanto a lei, stavolta non ci sarà il suo segretario Andrea Piazzolla, che è stato accusato di aver rubato alla diva oltre 130mila euro.

Ora, dopo essersi ripresa dall’incidente, pare che Gina Lollobrigida sia pronta a intraprendere la corsa verso il Senato, speranzosa di riuscire a vincere per poter dare il suo contributo al suo Paese.