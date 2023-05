Giardino, via ai controlli: scattano fino a 300 euro di multa se ancora non lo sai

Giardino, scattano fino a 300 euro di multa! Ecco perché potresti ritrovarti a dover pagare una ammenda così alta. Attenzione ai controlli: se non lo fai, rischi davvero grosso.

Se hai un giardino dovresti prestare particolare attenzione: la multa potrebbe essere dietro l’angolo. Ecco perché potresti ricevere una sanzione pecuniaria da 300 euro. Occhio se ce le hai anche tu nel tuo prezioso spazio verde.

Giardino, attenzione ai controlli imposti dalla legge

Possedere un orto o un giardino privato è davvero una fortuna. Avere la possibilità di dedicarsi, al di fuori delle attività lavorative e stressanti della quotidianità, alla coltivazione o alla cura di piante, fiori e frutti è un toccasana per la mente e per il corpo.

Eppure, anche quando si parla di giardino e orto bisogna prestare particolare attenzione: la legge arriva a dettare norme anche in questo settore. Per esempio, sai che se non si rispettano alcune regole anche se il tuo spazio è assolutamente privato, rischi multe piuttosto alte?

L’ultima novità riguarda proprio chi possiede un giardino. Attenzione a questo particolare: se non rispetti la normativa, scattano fino a 300 euro di multa.

Ecco che cosa sta succedendo e perché dovresti stare particolarmente attento. Non sottovalutare il rischio, i controlli sono ormai già iniziati. Non farti trovare impreparato.

Scattano fino a 300 euro di multa se non lo fai

Prendersi cura di un orto o di un giardino è un’attività rilassante e benefica per il corpo e per la mente. Alcuni studi hanno dimostrato che dedicarsi anche solo poche ore alla settimana ad innaffiare, coltivare o seminare piante e fiori, frutta e ortaggi, aiuta a ridurre lo stress e a far tornare il sorriso. Perché allora non provare?

Tuttavia, se credi di poter fare come ti pare solo perché l’orto e il giardino sono di tua proprietà, ti stai sbagliando. Sai che la legge interviene a regolare anche questi settori privati?

Ci sono delle disposizioni specifiche da rispettare che se violate, fanno rischiare una multa piuttosto alta. Ecco l’ultima novità che dovrebbe metterti immediatamente in allerta: se non lo fai, scattano fino a 300 euro di multa.

Curioso di sapere di che cosa stiamo parlando? Te lo diciamo allora immediatamente: facciamo riferimento alle erbe infestanti.

Ebbene sì, la legge prevede che queste debbano essere eliminate tanto dai terreni pubblici quanto da quelli privati. In particolare questa disposizione normativa a cui stiamo facendo riferimento è stata introdotta da Chiara Frontini, la sindaca della città di Viterbo, per una questione relativa al decoro della città ma anche alla cura dei terreni e per prevenire roghi e incendi.

Le erbe infestanti devono essere eliminate. Questo discorso vale anche per chi possiede un giardino o un orto privato, soprattutto se questi ultimi si trovano confinanti con strade o terreni pubblici.

La sindaca ha stabilito che l’intervento di rimozione delle erbe infestanti deve avvenire entro 15 giorni. Se non si rispetta questo termine perentorio, scatta la multa che può essere superiore anche ai 300 euro.

Le erbe infestanti sono pericolose e non soltanto per i fiori e le piante che coltiviamo con tanta cura e attenzione ma anche per il territorio. Sai per esempio che esse possono provocare roghi e incendi?

Fortunatamente, il senso civico dei cittadini ha spinto la sindaca ad intervenire. Chiara Frontini ha dichiarato infatti che al comune di Viterbo sono arrivate molti segnalazioni dei passanti stanchi di vedere erbacce ed erbe infestanti lungo i marciapiedi, nelle aiuole e ai bordi delle strade.

Come è possibile sbarazzarsi delle erbe infestanti? Nel caso della città di Viterbo, per le operazioni di bonifica, il comune ha stanziato ben 100 mila euro per l’acquisto di alcuni diserbanti che sono però chimici.

I privati possono invece intervenire, in relazione al proprio orto o giardino, scegliendo il diserbante che più preferiscono. Esso potrebbe dunque essere anche naturale.

Per esempio, sai che per liberarti delle erbe infestanti puoi realizzare una soluzione fatta di sale e acqua? Spargi questa soluzione sulle erbe infestanti e ricoprile con un telo: vedrai che dopo solo pochissimo tempo sarà facilissimo sradicarle.

Se è vero che per procedere alla loro eliminazione c’è bisogno di tempo e costanza, è altrettanto vero che si può prevenire la loro comparsa. Come? Con l’inizio della primavera e quindi delle temperature più miti e calde, è cosa utile procedere alla pulizia di orto e giardino smuovendo per esempio il terreno o iniziando già a strappare l’erba infestante.

Non solo il sale nell’acqua ma anche l’aceto mischiato a questo liquido può essere un ottimo diserbante naturale, ideale per eliminare le erbe infestanti soprattutto nei giardini di vaste dimensioni.