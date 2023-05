Berlusconi saluta i partecipanti alla convention di Forza Italia con un video

Silvio Berlusconi si mostra al suo elettorato durante la convention del partito, salutando i partecipanti con un video. Si tratta della prima apparizione per lui da quando è stato ricoverato al San Raffaele di Milano. C’era molta attesa per il suo intervento da parte delle persone presenti al meeting. L’ex Cavaliere è apparso provato dalla malattia, e ha parlato del suo soggiorno ospedaliero.

Torna a mostrarsi, Silvio Berlusconi, e lo fa con un video registrato in occasione della convention di Forza Italia, giunta oggi al suo secondo giorno. Il suo intervento era molto atteso dai partecipanti, lieti di poter rivedere il leader politico, dal 5 aprile ricoverato al San Raffaele di Milano, colpito da una forma di leucemia. Berlusconi è apparso a tratti affaticato e con la voce debole, ma non ha voluto perdere l’occasione di salutare il suo elettorato, paragonando il partito a una religione laica.

Alle 13 in punto, come annunciato, è arrivato il video di Silvio Berlusconi, durante la seconda giornata della convention di Forza Italia. Un discorso attesissimo, che il leader ha registrato ieri sera dall’ospedale San Raffaele, dove si trova ormai da più di un mese.

Berlusconi è apparso affaticato e con la voce indebolita dalla convalescenza, con alle spalle un cartellone con il logo della convention forzista, uno sfondo blu e le bandiere dell’Italia e della Comunità Europea.

“Qualche notte fa, qui al San Raffaele mi sono svegliato improvvisamente con una domanda in testa che non riuscivo a mandare via. ‘Ma come mai sono qui? Ma che ci faccio qui? Per cosa sto combattendo io qui?’. Vicino a me vegliava la mia Marta” ha detto l’ex Cavaliere.

“E lei mi ha risposto: siamo qui perché hai lavorato tanto, ti stai impegnando molto perché per salvare la nostra democrazia e la nostra libertà. E questo voglio ricordarlo, voglio raccontare anche a voi quel che ho pensato e passato, anche se so che il farlo mi emozionerà davvero” ha continuato, citando la compagna Marta Fascina, al suo fianco in ospedale e che non lo ha mai lasciato un istante.

Silvio Berlusconi si è rivolto alla platea della convention di Forza Italia, introdotto dal vicepresidente Antonio Tajani. Voce debole e mani tremanti, si è spesso concesso un goccio di acqua, e ha continuato il suo discorso registrato.

“Forza Italia è il pilastro essenziale e leale di questa maggioranza, siamo la spina dorsale di questo governo. Per questo siamo in campo, per far sì che le sue decisioni siano davvero corrette, giuste, equilibrate” ha detto, parlando poi delle elezioni europee dell’anno prossimo.

In merito, il leader politico ha voluto sottolineare come l’Europa sia “l’orizzonte di riferimento”, e come sia necessaria una politica militare comune a tutti i Paesi europei, oltre a un aumento della spesa in questo settore e una forza pari ad almeno 300.000 uomini.

Un discorso durato 20 minuti e che ha ricevuto lunghi applausi da parte dei partecipanti a questa seconda giornata di convention, non prima di aver mandato un grande abbraccio a tutti, invitandoli a continuare con passione ed entusiasmo in quanto “santi laici dell’Italia”.