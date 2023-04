Giardino, occhio alla rigida regola: rischi fino a 200 euro di multa se ti vedono

Attenzione alla rigida regola che si applica in giardino: scattano sino a 200 euro di multa. Meglio non farlo.

Nel giardino di casa non è tutto consentito come sembra, soprattutto se ci sono dei vicini a stretto contatto. Questo significa che è bene valutare gli spazi, posizionare le piante al fine che non diano fastidio agli altri e non infastidire in ogni modo. Una azione in particolare potrebbe anche far scattare sino a 200 euro di multa: il barbecue è vietato? Non dalla legge, ma dalla buona educazione e convivenza. Due tasselli che, se mancanti, fanno applicare la normativa e la sanzione.

Barbecue in giardino rigida regola

Fare il barbecue in giardino non è vietato dalla legge, ma è bene osservare alcune regole di convivenza con gli altri vicini di casa. Arrecare un disagio potrebbe portare i vicini di casa a chiamare gli agenti, poi costretti ad applicare una multa.

Tra le regole generali da osservare c’è quella fondamentale per il posizionamento del barbecue, soprattutto se mobile. Non solo, le emissioni non dovranno mai superare la tollerabilità per i vicini e quanto previsto dalla normativa per l’ambiente attuale. Inoltre, il dispositivo usato dovrà essere sempre in totale sicurezza.

Dove si deve posizionare il barbecue? Che sia in giardino o in una villa di proprietà, ci sono sempre e comunque dei vicini di casa. È sicuramente bello organizzare dei pranzi o cene con gli amici, ma è anche bene osservare le regole base della convivenza. Se il dispositivo o la modalità d’uso infastidisce i vicini, allora sarà il caso di procedere in maniera differente.

Divieto e sanzioni: quando fare attenzione?

È accaduto a Bologna, con un fatto che è stato riportato dalle maggiori testate nazionali. Per colpa di un barbecue in giardino mal gestito, il proprietario di casa ha dovuto pagare ben 200 euro di multa. Questo è un esempio da prendere in considerazione, nel momento in cui si decide di usare questo strumento a casa propria.

Se i fumi sono intensi, così come gli odori, i vicini potrebbero essere infastiditi e contattare con ragione le Forze dell’Ordine. La multa scatta anche se il proprietario del barbecue, con i fumi emessi, supera i livelli imposti dalla legge italiana vigente.

Una attenzione in particolare a tutti quei complessi che vietano esplicitamente l’uso di questo strumento. I regolamenti valgono e sono effettivi, anche per le villette a schiera seppur in un giardino privato.

Riassumendo, si può affermare che l’uso del barbecue non sia assolutamente vietato per legge in generale. Se in giardino occorre rispettare le regole di buona educazione e convivenza, per non arrecare alcun disagio a tutti i vicini. Non solo, le emissioni non dovranno mai superare i limiti consentiti dalla legge. Come il fatto accaduto a Bologna, si potrebbe rischiare una multa sino a 200 euro.