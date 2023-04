Da luglio, in Florida, si potrà avere un porto d’armi senza licenza

A partire dal mese di luglio entra in vigore una nuova legge in Florida secondo la quale si potrà avere un porto d’armi senza essere in possesso di una licenza.

Per poter portare un’arma in pubblico sarà necessario soltanto avere una carta d’identità valida. Per il deputato Chuck Brannan questo è un enorme passo in avanti mentre, per la Casa Bianca, una legge del genere non è altro che una vergogna.

La nuova legge sul porto d’armi in Florida

In Florida è stata approvata una nuova legge sul porto d’armi, una notizia che fa molto discutere e che ha attirato numerosi commenti sia positivi che negativi. Ron DeSantis, il governatore repubblicano della Florida, ha appena posto la sua firma sotto una legge che dà la possibilità ai cittadini di essere in possesso e portare con sé delle armi da fuoco in pubblico senza essere costretti ad avere una licenza oppure essere sottoposti a controlli o seguire un qualsiasi tipo di addestramento.

Il requisito da avere in questo caso è soltanto uno, ossia possedere una carta d’identità valida. Si tratta di una legge che ha già ricevuto l’approvazione dal Senato della Florida, un okay che è arrivato venerdì scorso.

All’inizio era stato però bocciato l’emendamento secondo il quale era obbligatorio possedere una custodia sicura delle armi. Una legge che sarà effettiva a partire dal primo luglio del 2023.

Le opinioni contrastanti su questa nuova legge

Una legge che quindi ha fatto molto discutere che ha attirato intorno a sé dei parere sia positivi che negativi. Ad aver scagliato una freccia a favore di tale emendamento è Chuck Brannan, il deputato nonché sponsor della legge. Il politico infatti a questo riguardo ha affermato che tale norma è un vero e proprio passo in avanti, un modo come un altro per fare in modo che il cittadino medio rispetti la legge e che non debba fare di tutto per riuscire a portare a casa una licenza governativa utile per trasportare con sé un’arma.

Una legge su cui sembra non essere per nulla d’accordo la Casa Bianca la quale ha definito tale situazione come un qualcosa di “vergognoso che, poco dopo l’ennesima tragica sparatoria in una scuola, il governatore della Florida Ron DeSantis firmi una legge che consente di portare armi nascoste senza licenza”.

Sono queste le parole della portavoce Karine Jean-Pierre la quale continua che tale legge risulta essere sulla strada opposta del buon senso riguardo alla sicurezza delle armi. “Gli abitanti della Florida meritano di meglio e hanno già pagato a caro prezzo l’inazione dello Stato e del Congresso sulle armi con Parkland, Pulse Nightclub e Pine Hills“. Delle parole pronunciate in riferimento a tutte quelle sparatorie di massa di cui hanno parlato di principali media nel corso degli ultimi anni.