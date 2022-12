Gianluca Vialli, spunta la foto sotto la clinica che fa venire le lacrime agli occhi

Gianluca Vialli si trova in una clinica a Londra per sottoporsi ad una fase del suo percorso di terapia e, vicino i cancelli è apparso qualcosa.

I tifosi e i fan di Gianluca Vialli sono con il fiato sospeso in attesa di novità circa le sue condizioni di salute, soprattutto in un periodo di festa come il Natale.

Le condizioni di salute di Gianluca Vialli

Il gemello del gol Gianluca Vialli, nato nel 1964, sta combattendo una dura battaglia contro un tumore al pancreas. In questo momento, si trova ricoverato a Londra, in una clinica dove sta combattendo una fase durissima della sua cura. L’ex fuoriclasse di squadre come Sampdoria, Juventus e Chelsea è stato circondato dall’affetto dei suoi fan ma, soprattutto, di sua moglie, i suoi figli, i fratelli e anche i tantissimi amici sparsi per il mondo.

Tra i tanti messaggi che sono arrivati, soprattutto durante le feste natalizie, spiccano quelli di Roberto Mancini, il ct della Nazionale di calcio. Una squadra che l’ex calciatore ha dovuto abbandonare proprio per curarsi. Il supporto non può che fare bene al giocatore che è in una fase molto delicata della sua cura.

La foto sul web

Sotto alla clinica in cui Gianluca Vialli è ricoverato a Londra, è apparso uno striscione. La foto dello stesso, ha fatto il giro del mondo e ha commosso tutti.

Non hanno mancato di far sentire la loro vicinanza i tifosi della Sampdoria, la squadra che lo ha visto vincere lo scudetto nel 1991. Sono stati proprio loro a far apparire sotto le finestre della clinica a Belgravia, quartiere di Londra, la Royal Marsden Hospital, uno striscione. Sono stati i tifosi inglesi blucerchiati a far apparire uno striscione di solidarietà. Essi appartengono al club Scoe, Sampdoria Club of England. Un’iniziativa sposata con tanta gioia anche dalla moglie Olga.

Sul pezzo di stoffa blu c’è scritto:

“C’mon Gianluca! All Sampdoria Club of England supporters are with you! Noi ti amiamo e ti adoriamo!”

L’iniziativa è stata rivelata dagli stessi tifosi inglesi che hanno pubblicato sui social la foto dello striscione. La scritta ricorda un coro che gli stessi supporter cantavano a Gianluca Vialli durante le partite. Una scritta che è un misto tra inglese ed italiano che fa pensare ad una organizzazione trasversale tra i vari club.

Non è la prima volta che accade una cosa del genere. Infatti, Vialli è stato omaggiato di un altro striscione qualche giorno fa da parte dei tifosi della Juventus, squadra con cui nel 1996 vinse la Champions League. Quell’anno fu l’ultimo in cui Gianluca Vialli indossò la maglia bianco nera. Lo striscione fu agganciato alle cancellate dell’Allianz Stadium per esortarlo a vincere da uomo vero qual è questa ennesima battaglia.