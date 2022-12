Lando Buzzanca, parlano i figli: “Non ha nessun diritto” | È guerra per l’eredità

Lando Buzzanca, a pochi giorni dalla morte dell’attore, parlano i figli: scoppia la guerra per l’eredità. Ecco che cosa sta succedendo.



Si torna a parlare di Lando Buzzanca. L’attore e cantante italiano è al centro delle polemiche per via della sua eredità. Ecco che cosa hanno dichiarato i figli.

Lando Buzzanca, storia di un attore passato dalle stelle alle stalle

Nato nel 1935 a Palermo, Lando Buzzanca per più di un trentennio ha fatto parte in maniera attiva del mondo dello spettacolo italiano. Tante le partecipazioni a pellicole impegnate e di successo come Ben Hur, Divorzio all’italiana e Sedotta e abbandonata.

Tuttavia, il successo degli anni sessanta lo abbandona agli inizi degli anni ’90 e del 2000 quando la sua carriera subisce una importante battuta di arresto. Lontano dalle telecamere, Buzzanca scoprirà un’altra sua grande passione, il teatro, che gli consentirà di lavorare anche distante dalle cineprese televisive.

La sua vita non è stata sicuramente semplice, ha subito tanti alti e bassi sia privatamente che professionalmente. Il 18 dicembre 2022 si è spento all’età di 87 anni, circondato dall’affetto della famiglia e degli amici più cari. Proprio la famiglia però oggi interviene e riaccende i riflettori sul famoso padre: è guerra per l’eredità. Ecco cosa sta succedendo.

Guerra per l’eredità: parlano i figli dell’attore scomparso

Attore talentuoso e di grande successo, Lando Buzzanca ha scritto una parte importante della storia cinematografica italiana. Si è spento all’età di 87 anni, solo qualche giorno fa, lasciando tutti senza parole.

Ha collaborato con attori e registi di fama internazionale come Roberto Faenza e Vittorio De Sica e lui stesso per anni è stato il protagonista di commedie sexy all’italiana che negli anni settanta lo consacreranno al successo.

Poi il buio e il vuoto televisivo fino alla rinascita grazie al teatro. Sebbene la sua morte abbia fatto parlare tutti, oggi si ritorna a puntare gli occhi su Buzzanca per una questione molto spinosa, quella della sua eredità.

Intervengono i figli, scoppia la guerra per il lascito di successione. Dai primi di dicembre 2022, Lando Buzzanca si trovava in una RSA nella quale lo avevano condotto i figli che insieme ai medici ne avevano decretato l’incapacità di intendere e di volere.

Francesca Della Valle, la sua ultima compagna, non ha mai avuto un rapporto sereno con i figli di Lando nati dalla relazione che l’attore ha avuto con Lucia Peralta Buzzanca, sua moglie fino al 2010.

La donna purtroppo è scomparsa tragicamente. Lando non ha mai accettato la morte di Lucia e solo qualche anno fa, ha tentato anche il suicidio fino a quando nella sua vita non è entrata poi Francesca, la quale da anni sputa veleno contro i figli dell’attore.

La donna accusa la stirpe dei Buzzanca di aver abbandonato l’attore in ospedale senza curarsi delle sue volontà. A quanto pare Francesca, non sarebbe stata coinvolta in nessuna delle decisioni circa la salute del compagno della quale invece si sono occupati soltanto i figli.

E ora scoppia la polemica per l’eredità. Per quale ragione? Perché Francesca Della Valle, che si dichiara compagna di Buzzanca dal 2016, potrebbe avanzare delle richieste per reclamare la sua parte di eredità.

Non sono d’accordo i figli di Buzzanca e in particolare Massimiliano, che proprio di recente ha preso parte alla trasmissione La vita in diretta cercando di chiarire questa situazione. Massimiliano ha dichiarato che suo padre, in alcuni recenti interventi televisivi, ha sempre menzionato Francesca Della Valle come compagna di lavoro e non di vita.

Queste le parole di Massimiliano:

“Lei non era la sua compagna, Francesca non ha nessun diritto su mio padre”.

Non la pensa invece allo stesso modo la giornalista Francesca Della Valle che al contrario si dichiara ormai ex compagna, a causa della morte, di Buzzanca. I figli non hanno intenzione di cedere: è guerra per la successione. Come finirà?