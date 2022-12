Oroscopo, quali sono i segni zodiacali più perfidi: guardati le spalle

By

Oroscopo, sai quali sono i segni più perfidi dello zodiaco? Le stelle ce lo rivelano: proprio loro pieni di cattiveria. Attenzione! Guardati le spalle!

“Non è tutto oro ciò che luccica”, lo sappiamo bene. Sai che l’oroscopo può aiutarci a capire quali persone è bene tenere al nostro fianco e quali invece no? Ecco i segni più cattivi dello zodiaco.

L’oroscopo ci avverte: attenzione a questi segni

L’oroscopo può fornire tante informazioni sulle persone che ci circondano e anche su noi stessi. L’influsso delle stelle può caratterizzare la nostra personalità mettendo in risalto difetti, pregi e virtù.

Non sempre tutto ciò che è oro luccica, questo detto ci piace tanto perché rispecchia la realtà più concreta e cruenta, così come possiamo ritrovarcela dinanzi agli occhi. E non sempre chi è al nostro fianco è leale, buono e sincero.

Ci sono anche persone che si avvicinano a noi con scopi crudeli e cattive intenzioni. Tuttavia, possiamo difenderci da chi vuole tirarci un brutto scherzo anche grazie alle stelle. Avere a che fare con tante persone non è semplice.

Discernere poi quelle che sono buone e sincere delle volte è complicato. Le stelle però ci vengono ancora una volta in soccorso. Presta particolare attenzione ai nati sotto questi segni. Ecco, secondo l’oroscopo, quali sono i segni zodiacali più perfidi.

Quali sono i segni zodiacali più cattivi

Ogni segno zodiacale definisce una persona mettendo in evidenza alcune caratteristiche che la rendono diversa dalle altre. Sei un vendicativo? Sei un provocatore? Sei una persona particolarmente suscettibile? O forse hai notato queste caratteristiche in chi ti circonda?

Se la risposta alla seconda domanda è sì, allora presta particolare attenzione ai nati sotto questi segni. Ecco, secondo l’oroscopo, quali sono i segni zodiacali più perfidi.

Al primo posto mettiamo lo Scorpione. Gli amici dello scorpione sono tra i segni più vendicativi mai esistiti. Chi si mette contro uno scorpione dovrà vedersela con una persona che si adira facilmente e che è pronta a mettere tutto in discussione pur di salvare il proprio orgoglio.

I nati sotto il segno dello Scorpione si arrabbiano facilmente e vogliono averla sempre vinta, soprattutto quando si tratta di discutere con il prossimo. Se non vuoi ritrovarti ad affrontare persone vendicative e rabbiose, allora stai alla larga da uno Scorpione arrabbiato: non ha limiti, raramente si pente delle proprie scelte e non chiederà mai perdono.

Neanche il Cancro è poi così dolce di sangue, volendo utilizzare un detto molto conosciuto. Proprio come lo Scorpione, anche i nati sotto il segno del Cancro sono tra quelli più vendicativi.

I cancretti tendono a difendere sempre chi fa parte della loro cerchia familiare o delle amicizie. Attenzione a ferire un Cancro, sanno dare il peggio di sé pur di curare il proprio orgoglio. Ti sorprenderà, ma un Cancro può rivelarsi una persona davvero cattiva se punzecchiata o umiliata.

Anche i nostri amici dei Pesci possono riservare delle sorprese. Pure se i nati sotto questo segno generalmente si presentano come delle persone pacifiche e tranquille, in realtà se le fai arrabbiare, diventano l’esatto opposto.

Vendicativi e dispettosi, i nostri pesciolini si trasformano e sono capaci di rendere la vita degli altri un vero inferno in terra. Guardati bene le spalle.

Passiamo ora al segno del Capricorno. I nati sotto questo segno zodiacale si caratterizzano per una personalità razionale, fredda ed eccessivamente perfezionista. Sono capaci di diventare spietati contro chi ferisce il loro orgoglio. Litigiosi e polemici, possono mettere fine anche ad amicizie durature.

E dei Gemelli ne vogliamo parlare? Anche se si possono definire tra segni più buoni dello zodiaco, in realtà si trasformano completamente se li tratti male o se fai vivere loro un momento imbarazzante. La loro lingua tagliente e velenosa può creare danni. Attenzione. Come puoi vedere, le persone possono talvolta avere una doppia faccia. Guardati sempre le spalle.