George e Charlotte infrangono la tradizione di Natale: la regina sarebbe furiosa

La tradizione del Natale è stata infranta da Charlotte e George? La Regina Elisabetta ne sarebbe veramente dispiaciuta.

Le tradizioni del Natale sono feree anche per i govani della Famiglia Reale, infatti Charlotte e George si sono messi nei guai. Mamma Kate Middleton è corsa subito a difendere i suoi piccoli, ma ci sono tradizioni che devono essere rispettate e la Regina ne sarebbe veramente rammaricata. Quest’anno sarà tutto un po’ diverso considerando la mancanza della Sovrana, ma è anche vero che i giovani bambini vogliono fare tutto come desiderano: aria di modernità a Palazzo Reale?

Natale a Palazzo Reale, come verrà affrontato da Carlo III?

È il primo Natale senza la Regina Elisabetta II ed era proprio lei a tenere alle tradizioni, con figli e nipoti che arrivavano da ogni parte del mondo per festeggiare in famiglia. Come sappiamo ci sono tradizioni e regole che questa famiglia deve seguire e che i piccoli devono imparare.

Come tutti gli anni, i Reali passano il loro Natale a Sandringham e lo faranno in perfetto stile come la Regina Elisabetta ha sempre voluto. Questo meraviglioso posto dista 160 chilometri da Londra e la Sovrana lo raggiungeva in treno insieme a suo marito Filippo, per poi aspettare tutti i membri della Famiglia Reale.

Carlo III pieno di preoccupazioni e nel bel mezzo della preparazione all’evento per l’incoronazione, che si terrà a maggio, ha deciso di continuare con la tradizione e portare tutta la famiglia nella tenuta di Sandringham. Harry e Meghan sono presenti? Secondo i media non ci sono, ma non è ancora emersa alcuna notizia in merito.

Dopo la messa in onda del docu film di Netflix, i rapporti tra loro sono ancora più tesi e non sarà di certo un Natale a poter mettere tutte le cose a posto.

Charlotte e George hanno rotto le tradizioni del Natale

I piccoli della Famiglia Reale crescono e con loro anche la voglia di rivoluzionare il protocollo. George è il futuro Sovrano e sa bene che si deve comportare in un certo modo, proprio come Charlotte la secondogenita di William e Kate che segue il protocollo come insegnato già dalla Sovrana Elisabetta II.

Tuttavia, sono ancora dei bambini e come tali hanno voglia di divertirsi e fare le cose normali in famiglia. William e Kate si sono sempre battuti per questo e cercano di far vivere al meglio la vita ai loro tre bambini.

Come riportato dal Daily Star, Charlotte e George avrebbero infranto le regole del Natale e la tradizione tedesca il 25 dicembre dell’anno scorso. A riferire il fatto è stata proprio la mamma Kate Middleton per difendere loro e sdrammatizzare in qualche modo il gesto dei bambini.

Secondo quanto emerso, si sono svegliati molto presto al mattino del giorno di Natale per aprire i regali come i bambini normali. Questo purtroppo non è in linea con le tradizioni della Famiglia Reale imposte dalla Regina Elisabetta e il protocollo.

Questo gesto ha segnato questi due bambini come indifferenti alle regole e alle tradizioni millenarie della famiglia. Lo stesso Chef Darren McGrady ha dichiarato:

“I reali sono di origine tedesca, e secondo le tradizioni i doni si dovrebbero scartare dopo il tè pomeridiano alla vigilia del Natale”

Kate Middleton ha difeso i suoi ragazzi, mettendo in luce il fatto che fossero due bambini contenti del Natale e che volessero solo aprire i regali al mattino presto con la loro famiglia.