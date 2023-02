Gianluca Grignani interrompe bruscamente la sua esibizione: caos sul palco dell’Ariston

Gianluca Grignani ha interrotto bruscamente la sua esibizione. Molti si sono chiesti cosa sia successo: ecco la verità.

Mentre stava cantando la sua canzone, Quando ti manca il fiato, quando all’improvviso ha dovuto chiedere che la musica fosse interrotta. Ecco perché.

Gianluca Grignani interrompe bruscamente la sua esibizione

Gianluca Grignani ha interrotto bruscamente la sua esibizione. Sembrava che tutto stesse andando per il meglio, l’artista – tornato finalmente in campo dopo anni di “stop” – stava cantando il suo brano Quando ti manca il fiato, quando a un tratto, dopo alcuni minuti in cui era visibilmente stranito, ha chiesto di stoppare tutto.

In molti si sono chiesti cosa fosse successo, soprattutto alla luce dell’assurda vicenda che ha coinvolto Blanco solo un paio di sere fa.

Ma qual è la verità? Spoiler: le due vicende hanno qualcosa in comune.

Ecco il vero motivo

Gianluca Grignani ha interrotto improvvisamente la sua esibizione, dicevamo. L’orchestra suonava, tutto sembrava andare come doveva andare, quando a un tratto ha chiesto che la musica venisse stoppata. L’artista non sembrava affatto imbarazzato, ma semplicemente conscio che la sua canzone non sarebbe potuta andare avanti così: erano diversi minuti ormai che sul palco cercava (chiaramente) di fingere che stesse andando tutto bene, ma che in realtà nascondeva (palesemente) qualcosa. Ma cos’era successo esattamente?

Nulla di preoccupante, semplicemente, come lui stesso ha ammesso, prima di iniziare a cantare aveva chiesto che l’audio gli venisse abbassato, ma alla fine i fonici – che svolgono ogni giorno un lavoro eccellente – avevano esagerato e quindi questo stava compromettendo la sua esibizione.

Il riferimento a Blanco era scontato – quasi banale – e infatti Grignani ha subito affermato che a 50 anni ha imparato come fare, mentre a 20 non avrebbe saputo cosa fare (il suo collega ne ha appunto 20, non a caso).

Alla fine comunque Grignani ha ripreso a cantare, l’esibizione è andata avanti nel migliore dei modi e, a un tratto, ha mostrato cosa aveva sotto la giacca: una maglia con la scritta No War. La sua emozione era talmente tanta che alla fine si stava dimenticando anche i fiori (ma tranquilli, ha rimediato anche a questo).