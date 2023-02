A quanto pare, durante la conferenza stampa ufficiale della Kermesse, arriva una notizia scoppiettante. Il Festival di Sanremo, il prossimo anno, potrebbe non essere finanziato dalla Rai.

Dopo lo scivolone di Amadeus riguardo la presenza del presidente Mattarella durante la prima serata del Festival, in cui non si era preoccupato di coinvolgere i vertici Rai; arriva ora una notizia ancora più esilarante.

A quanto pare il Festival ha ricevuto un offerta di finanziamento non da parte della Rai.

L’offerta del prossimo anno per il festival di Sanremo

Oggi, durante la quotidiana conferenza stampa della Kermesse arriva la sconvolgente notizia che la possibilità di un Festival senza la Rai, è reale e concreta. La comunicazione arriva proprio durante la settimana in cui la rete televisiva riceve il maggior numero di ascolti annuali.

Ad un giorno dalla diatriba nata tra la direzione artistica del festival e i vertici Rai, a causa della presenza del presidente Mattarella di cui questi ultimi non erano stati informati e coinvolti; arriva una nuova batosta per la prima rete televisiva pubblica italiana.

A confermare la notizia è stato l’assessore al turismo del Comune di Sanremo, Giuseppe Faraldi. L’uomo ha affermato di aver ricevuto un’offerta per organizzare e gestire il festival il prossimo anno, ma non dalla Rai.

La conferma del sindaco di Sanremo

Inoltre anche il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, ha confermato la notizia a la Repubblica.

“Nella serata di ieri mi è arrivata in Comune una comunicazione di un gruppo di soggetti”.

Ha affermato Biancheri.

Aggiungendo che si tratterebbe di un gruppo di case discografiche, imprenditori e società di comunicazione. La proposta consisterebbe nell’allestire una cordata per poi attuare la proposta di gestire l’organizzazione della prossima edizione del Festival.

Infine il sindaco afferma che in ogni caso la valutazione di una proposta per gestire e organizzare il Festival di Sanremo, sicuramente non è una questione che può essere affrontata in poco tempo. Ma che al contrario è necessario farlo al momento opportuno, con gli uffici adeguati.

“Organizzare Sanremo non è certo una passeggiata, valuteremo in serenità, conclusa la Kermesse 2023”.

Ha concluso Alberto Biancheri.

Attualmente non è chiaro se si tratti di una frecciatina alla Rai o di un tentativo di alzare la posta in gioco. Quel che è chiaro è che quest’anno i rapporti tra l’organizzazione del festival e la rete televisiva appaiono abbastanza conflittuali.