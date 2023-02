Gianluca Grignani ha bestemmiato? Il giallo della terza serata di Sanremo

Gianluca Grignani ha bestemmiato sul palco dell’Ariston? C’è chi è sicuro che, verso la fine della sua esibizione di stasera, il cantante si sia lasciato “scappare” alcune parole che mai avrebbe dovuto pronunciare.

Gianluca Grignani potrebbe aver bestemmiato. Dopo un’esibizione abbastanza turbolenta per vari motivi, potrebbe essersi lasciato scappare anche un’espressine blasfema.

Gianluca Grignani e l’esibizione turbolenta di stasera

Ammettiamolo, stasera la performance di Gianluca Grignani è stata movimentata per così dire. In pochi minuti – meno di cinque in pratica – di cose ne sono successe eccome. Innanzitutto, mentre stava cantando ha interrotto improvvisamente e bruscamente la sua esibizione. Lo ha fatto senza troppi imbarazzi certo, ma era già da qualche minuto che sembrava “impacciato”, era chiaro che qualcosa stesse andando storto.

Alla fine tutto si è concluso con lui che ha ammesso di aver chiesto ai fonici – che, come lui stesso ha specificato, fanno un lavoro impeccabile – di abbassargli troppo l’audio nelle cuffiette e di aver così compromesso la sua performance dato che, non volendo, alla fine avevano esagerato.

Grignani ha poi anche fatto un riferimento (chiarissimo) a Blanco e a quello che è successo solo un paio di sere fa, dicendo che a vent’anni avrebbe reagito diversamente, mentre a 50 ha imparato come fare (ne abbiamo parlato qui).

In ogni caso, a rendere la sua esibizione ancora più movimentata ci ha pensato la maglia che ha mostrato verso la fine dell’esibizione con tanto di scritta No War. Probabilmente la somma di tutte queste cose era talmente emozionante che il cantante è corso via dal palco, dimenticandosi dei fiori (alla fine è tornato indietro e li ha presi).

Il giallo della bestemmia

C’è però un giallo sulla sua esibizione: pare che Grignani abbia detto qualcosa che non avrebbe dovuto dire.

Dopo l’esibizione di Gianluca Grignani un gossip ha iniziato a fare il giro del web (che più che gossip è una vera e propria accusa): il cantante potrebbe aver bestemmiato, verso la fine, cioè proprio quando è scappato dal palco e poi è tornato indietro per prendere i fiori. Non ripeteremo per ovvi motivi quello che ha detto né lo faremo capire esplicitamente, ma quello che è certo è che c’è chi assicura di averlo sentito dire un paio di parole non consone né a quel contesto né a nessun altro.

C’è da dire che però l’artista, attraverso il suo entourage, ha tentato di smentire l’accaduto, dicendo: “Non so chi si è inventato questa cosa, ho detto ‘porto via’ prendendo i fiori, non ho detto qualsiasi altra cosa. È passato su Rai 1 un messaggio di oltre un minuto contro la guerra, contro la violenza sulle donne e, fermando l’esibizione, anche sulla differenza che fa l’età. Questo è quello che vorrei che fosse colto”.

Insomma Grignani ha tentato in tutti i modi di spostare l’attenzione mediatica sulla sua performance e sull’annesso messaggio e non su questa notizia (che per adesso non è stata confermata).