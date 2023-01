Nuovo bonus 5 mila euro, parte il 10 di gennaio: come e chi può fare domanda

By

Nuovo e interessante bonus 5 mila euro per questi soggetti che potranno averlo dal 10 gennaio: ma solo con questi requisiti.

Il Governo con il nuovo anno ha messo sul tavolo quelle che sono le risorse per avviare alcuni bonus e aiuti. Uno in particolare è di 5mila euro ed è estremamente interessante sotto ogni punto di vista per gli italiani. Una somma che lascia pensare ad uno strumento importante che potrà essere usato non da tutti, ma solo da chi possiede determinati requisiti. Proviamo a fare chiarezza a riguardo?

Bonus 5 mila euro solo per questi soggetti

Il portale Ecobonus è stato finalmente messo nuovamente online e a disposizione degli utenti con partenza dal 10 gennaio. Una delle novità che non sono da sottovalutare riguardano il bonus auto che avrà un valore di 5.000 euro per i soggetti che presenteranno un ISEE che non supera i 30 mila euro.

Tutte le altre condizioni non sono cambiate e uguali a quelle dell’anno scorso, anche se l’importo del bonus risulta essere più basso. Una scelta che dovrebbe essere stata presa al fine di poter abbracciare una platea molto più ampia di persone.

I 5 mila euro di bonus sono per tutti i soggetti che desiderano strizzare l’occhio all’ambiente, con il desiderio di acquistare un’auto elettrica di un valore non superiore ai 35mila euro IVA esclusa. Il soggetto è inoltre chiamato a rottamare un mezzo che inquina, con categoria sino ad Euro 4 e che sia di proprietà da almeno un anno.

Si evince che le cose rispetto al mese di novembre sono cambiate notevolmente, soprattutto per quanto riguarda gli importi. Il Ministero ha dichiarato ad alcune testate nazionali che sono comunque in corso riunioni e migliorie sul tema, così che ognuno possa richiedere il bonus per aiutare l’ambiente e il futuro della Terra.

Quali sono le risorse a disposizione?

Non si parla solamente di auto, ma anche di veicoli commerciali o ciclomotori. Poi ci sono anche novità in merito alla firma del contratto e la consegna, con richiesta di 180 giorni altrimenti si perde la risorsa a disposizione pari a 5.000 euro.

Ad oggi, queste sono tutte le risorse che sono state messe sul tavolo:

Per le auto elettriche ci sono 190milioni di euro con 5.000 euro di bonus se è prevista anche la rottamazione. In caso contrario, il bunus scende a 3.000 euro;

Per le auto ibride ci sono 235 milioni di euro con bonus da 4.000 euro se è prevista anche la rottamazione. In caso contrario si possono ottenere 2.000 euro di aiuto.;

Veicoli commerciali elettrici sino a 15 milioni di euro;

elettrici sino a 15 milioni di euro; Ciclomotori e motocicli sino a 40 milioni di euro, con 5.000 euro di bonus ma solo se è prevista anche la rottamazione.

Come accennato dallo stesso Ministero, nei prossimi mesi ci saranno dei nuovi conteggi e nel 2024 l’opportunità di avere risorse differenti per tutti i soggetti interessati. L’obiettivo comune è arrivare alla possibilità di acquistare veicoli che non inquinano, prima del 2030.