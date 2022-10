Chi è Lorenzo Biagiarelli: età, fidanzata e figli dello chef

Lorenzo Biagiarelli svolge certamente una professione piuttosto originale e ad oggi ancora poco diffusa. Conosciamo meglio Biagiarelli e cerchiamo di scoprire il più possibile su di lui.

Anche se ad oggi è maggiormente conosciuto per essere il fidanzato della giornalista Selvaggia Lucarelli, è ritenuto uno dei migliori nella sua attuale professionale. Da sempre un grande appassionato dei fornelli e delle ricette più particolari, oggi Lorenzo è conosciuto per essere un social chef molto affermato. Lui è stato senza ombra di dubbio capace di fare della sua passione una una vera e propria professione.

Quest’anno però, Lorenzo lascerà la sua cucina e appenderà il mestolo al chiodo per affrontare una sfida in prima serata. Lorenzo infatti sarà in pista come concorrente ogni sabato sera su Rai 1 al programma Ballando con le stelle. In questa avventura non sarà solo, infatti accanto a lui ci sarà la bellissima e bravissima maestra di danza Anastasia Kuzmina.

Lorenzo Biagiarelli: età e vita privata

Lorenzo è nato nel 1990 a Cremona e oggi ha 32 anni. A quanto ci sembra di capire dalla sua pagina Facebook, il social chef ha un legame molto forte con la mamma che a detta sua gli avrebbe insegnato tutto. È proprio Lorenzo sui social a raccontare il suo rapporto con la mamma, attraverso un post. Con le parole ha deciso di ironizzare per narrare la storia su come la mamma sia un elemento fondamentale della sua attuale carriera.

“Quando ero piccolo mi ha insegnato a prepararmi da mangiare da soli, anche perché quando tornavo da scuola alle medie, arrivavo a casa molto prima di lei e avevo ovviamente fame” questo è uno dei simpatici racconti di Lorenzo.

La compagna di Biagiarelli

Nel 2016 scoppia l’amore tra Lorenzo e Selvaggia Lucarelli. Nonostante i sedici anni di differenza che intercorrono tra i due la loro relazione va a gonfie vele. Nella coppia Lorenzo è il più giovane, ma la differenza evidente sulla carta non intacca certamente l’intesa e complicità della coppia.

I due infatti condividono diverse passioni, come ad esempio l’amore per i viaggi e, certamente, la passione per la buona cucina. Selvaggia inoltre sarà in questa edizione un’opinionista di Ballando con le stelle. Tra i vari lavori, la Lucarelli conduce un programma a radio Capital e da due anni è la responsabile delle sezione cronaca e spettacoli del sitoTPI.

Figli

Ad oggi Lorenzo non ha ancora dei figli, ma la sua compagna Selvaggia ha un figlio nato nel 2005. Leon Pappalardo è nato dalla relazione della Lucarelli con il suo ex compagno Laerte Pappalardo. Lorenzo quindi non è ancora diventato papà, ma potrebbe diventarlo presto.