Cattivi odori in lavatrice, col metodo della bottiglia mandi via la puzza in 1 attimo

By

Esiste un metodo che prevede l’uso di una bottiglia per eliminare i cattivi odori che possono formarsi in lavatrice. Ecco in cosa consiste.

Tra gli elettrodomestici più diffusi in tutto il mondo c’è la lavatrice che ci aiuta nel lavaggio dei nostri panni sporchi per renderli come nuovi e far si che grazie all’ausilio di detersivi questi possano rilasciare anche un buon profumo.

In Italia, è presente almeno una lavatrice in ogni nucleo famigliare diversamente da altre parti del mondo, tipo in America, dove nei condomini sono presenti delle postazioni dove c’è una vera e propria lavanderia.

Lavatrice, cause del cattivo odore

In questo caso, le lavatrici sono di uso comune e non si ha una lavatrice personale, mentre in Italia almeno una persona su cinque ne ha una però ci si ritrova davanti ad alcuni inconvenevoli.

Uno di questo è la presenza di cattivo odore sugli indumenti dovuto dalla lavatrice stessa che tende a far impregnare i nostri capi del suo odore e questo può essere un grave problema.

Le causa di questo olezzo puzzolente può essere dovuto al frequente uso dell’elettrodomestico e in particolar modo al calcare che tende a depositarsi dopo qualche tempo.

Metodo della bottiglia in lavatrice per eliminare i cattivi odori

Ma esiste un metodo che può evitare che questo avviene e per farlo abbiamo bisogno di una bottiglia di aceto bianco della quantità di circa 1 litro che viene versata direttamente nel cestello della lavatrice o direttamente nel cestello.

In questo modo, l’aceto agirà grazie alle sue proprietà disincrostanti e sgrassanti, avendo anche caratteristiche di anti-calcare e di sgrassatore e lascerà nella lavatrice il suo tipico odore.

Una volta inserito l’aceto avviare la lavatrice con un lavaggio a vuoto e dopo che il ciclo sarà terminato potremo sentire come la tipica fragranza dell’aceto avrà profumato la nostra lavatrice.

L’uso di questo ingrediente, però, ha dato vita a molti dibattiti dal punto di vista ecologico e ambientale, infatti sembra che l’uso dell’aceto e il suo utilizzo negli scarichi non avrebbe un impatto positivo e per questo sono state proposte delle alternative.

Ci sono anche altri metodi naturali?

Una di questa prevede l’utilizzo dell’acido citrico che oltre ad essere usato in lavatrice può essere utilizzato anche in lavastoviglie per dare un buon odore al nostro elettrodomestico da cucina.

Per utilizzare questo ingrediente nella lavatrice, invece, utilizzare un litro di acqua tiepida in cui si faranno sciogliere 250 grammi di acido citrico e dopo versare direttamente la miscela ottenuta nel cestello e anche in questo caso avviare la lavatrice con un lavaggio a vuoto.

Un altro alleato per sconfiggere il cattivo odore è il bicarbonato di sodio, anche in questo caso va sciolta una tazza di prodotto in un litro di acqua e poi agitare la bottiglia e versare il contenuto nella lavatrice e procedere con il lavaggio a vuoto anche in quest’altro caso.

Anche il limone può essere utilizzato allo stesso modo e in questo caso rilascerà i suoi olii essenziali facendo profumare del suo tipico odore la lavatrice che rimarrà anche sui nostri capi.

Va sempre diluito, circa 150ml del suo succo con 1 litro di acqua e in questo caso il lavaggio a vuoto va effettuato con una temperatura di 60 gradi. Bisogna stare ben attenti a filtrare il limone perché non deve presentare semi.

Questi potrebbero, durante il lavaggio, andarsi ad infilare nei buchi della nostra lavatrice e ostruirne i tubi, creando un grosso danno. Inoltre è consigliabile per evitare la formazione di muffe e di cattivi odori lasciare il cestello della lavatrice aperto dopo il lavaggio.

Solitamente, questo si lascia circa 24 ore aperto, in modo che al suo interno si possa asciugare e non si crea condensa una volta utilizzata e che le goccioline rimaste possano scomparire del tutto.