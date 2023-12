L’uomo è stato arrestato con l’accusa di stalking e maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie e della figlia minorenne.

Le persecuzioni sono ricominciate appena l’uomo è stato scarcerato.

Terrorizza moglie e figlia: arrestato 52enne di Monza

Nonostante il carcere e le denunce, non si è fermato e – appena fuori dalla prigione – ha ricominciato a perseguitare la sua ex moglie e la figlia, così è finito nuovamente in prigione con l’accusa di stalking e maltrattamenti. Protagonista della vicenda un 52enne di Monza, che questa mattina è stato arrestato dai carabinieri della compagnia lombarda.

La donna, da anni separata dall’uomo, ha subito per anni minacce e persecuzioni, ma ha sempre denunciato il suo ex, che infatti era stato anche arrestato. Conclusa la sua pena, appena fuori dal carcere, ha ripreso la sua condotta persecutoria e ha ricominciato con lo stalking nei confronti della sua ex moglie, minacciando anche la figlia minorenne avuta dalla donna.

A inizio del mese scorso, il 52enne si è ripresentato sotto casa della ex e della figlia, ha inviato loro audio con minacce di morte e ha cercato di entrare in casa con la forza. A quel punto la sua ex ha allertato la polizia e, su ordine del giudice per le indagini preliminari, è scattato l’arresto per il 52enne.