GF Vip, l’indiscrezione: proprio lui abbandona la casa | Neanche il tempo di entrare

Lunedì 19 settembre è andata in onda la prima puntata della settima edizione del GF Vip. L’attesa per scoprire le identità dei nuovi concorrenti è stata lunga, ma finalmente, da desso in poi, avremo la possibilità di immergerci nella vita dei gieffini all’interno della casa. Uno di essi, però, nonostante i pochi giorni di permanenza, ha già iniziato a mostrare i primi cenni di cedimento.

Il Grande Fratello Vip è, senza dubbio, uno dei reality più seguiti di sempre. Al timone del programma, anche quest’anno, ritroviamo il giornalista e conduttore Alfonso Signorini, con l’ausilio delle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

A partire da adesso, per tutto l’inverno e fino a data destinarsi, avremo modo di trascorrere tutti i lunedì e i giovedì sera in compagnia di Signorini e dei suo “vipponi”, delle loro storie e di tutte le emozioni e le sorprese che il programma avrà da offrirci.

I concorrenti, dunque, come ogni anno, trascorreranno alcuni mesi sotto lo stesso tetto senza tv, telefono e contatti con l’esterno. Non deve essere facile, certo, affrontare un tale distacco, così radicale, con le proprie famiglie e i propri cari, motivo per il quale tra i vip che attualmente si trovano nella casa, ce n’è uno in particolare che ha già esternato la sua sofferenza a riguardo. Curiosi di sapere di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

La nostalgia incombe nella casa del “GF Vip”

Quella offerta dal Grande Fratello Vip è un’esperienza unica, in grado di mettere i partecipanti faccia a faccia con sé stessi, con i propri limiti e con le proprie paure. Durante il percorso non mancano di certo le emozioni positive e il divertimento, ovviamente, ma la nostalgia dei propri cari è una costante che accomuna, da sempre, tutti i gieffini.

Poco dopo l’ingresso nella casa del GF, infatti, uno dei concorrenti ha già avuto un momento di debolezza. Si tratta di Luca Salatino, chef, pugile ed ex tronista di Uomini e Donne.

Luca ha partecipato al dating show di Maria De Filippi nel corso della passata edizione, in qualità prima di corteggiatore e poi di tronista. Al termine del suo percorso sul trono, Luca ha scelto di uscire insieme a Soraia Ceruti con la quale, a tutt’oggi, ha una splendida e solida relazione.

Ed è proprio alla sua fidanzata che, a pochissime ore dall’entrata nella casa del GF, Salatino ha i rivolto i suoi pensieri, ed è per la sua mancanza accanto a lui che ha versato le prime lacrime.

Cosa deciderà di fare Luca Salatino? Si lascerà trasportare dalla nostalgia e tornerà a casa dalla sua Soraia, o supererà il distacco e proseguirà il suo cammino all’interno del reality? Tutti i telespettatori, ovviamente, si augurano che il gieffino scelga di seguire la seconda opzione, ma per scoprirlo, non ci resta che restare sintonizzati.

Gli ultimi ingressi

Nel corso della prima puntata del Grande Fratello Vip hanno compiuto il loro ingresso solo una parte dei nuovi “vipponi”.

I restanti concorrenti, infatti, varcheranno la soglia della porta rossa durante la seconda puntata che andrà in onda giovedì 22, sempre in prima serata su Canale5.