Immobile è finalmente pronto a prendersi la Nazionale

Intervenuto in conferenza stampa l’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha parlato della stagione in corso elogiando il lavoro della sua Lazio e preparandosi al meglio per le partite di Nations League con la Nazionale, Immobile è finalmente pronto a diventare il leader della squadra di Roberto Mancini



Ciro Immobile è ormai una garanzia per la Lazio, l’attaccante napoletano vince la classifica capocannonieri da ben quattro stagioni consecutive ed è il miglior realizzatore nella storia del club capitolino.

Da anni però il bomber campano convive con tante critiche, molti tifosi infatti lo accusano di non replicare con la nazionale le stesse prestazioni offerte con il biancoceleste addosso.

Durante la conferenza stampa di oggi lo stesso Immobile ha dichiarato di essere stato vicino a dire addio alla nazionale ma con il passare dei mesi si è sentito ancora in grado di dare molto alla maglia azzurra.

Immobile è pronto a prendersi la nazionale

Durante la conferenza stampa di presentazione della Nations League il bomber Ciro Immobile ha parlato a cuore aperto della sua situazione con la nazionale ammettendo di aver sofferto molto in seguito alle tante critiche ricevute negli ultimi mesi.

Immobile non è mai riuscito a replicare con la nazionale le straordinarie prestazioni offerte con la maglia della Lazio.

Il capitano biancoceleste ha ammesso di soffrire molto le critiche e soprattutto di non sentirsi l’unico responsabile del fallimento contro la Macedonia.

Nelle partite contro Inghilterra ed Ungheria Ciro Immobile sarà al centro dell’attacco di Roberto Mancini e proverà finalmente a zittire le critiche trascinando la nostra nazionale.

Gli azzurri sono attesi da due match importanti e molto difficili, accedere alla fase finale della Nations League sarebbe fondamentale per ridare entusiasmo ad una squadra che dopo la sconfitta contro la Macedonia è sembrata un po’ spaesata.

In attesa di recuperare sia Federico Chiesa che Nicoló Zaniolo per Mancini è fondamentale avere risposte importanti dal proprio attaccante che vuole dimostrare di poter essere decisivo anche in nazionale.

Immobile è il miglior marcatore della storia della Lazio ed uno dei piu grandi attaccanti italiani.

Ciro Immobile ora è motivato più che mai a prendersi la titolarità della nazionale e ad affermarsi anche con la maglia azzurra.

Queste due partite ci diranno molto sulla nazionale con la speranza che il bomber della Lazio possa finalmente essere decisivo regalando gioie ed emozioni anche ai tifosi dell’Italia che aspettano di vedere io vero Ciro Immobile.