GF Vip, entra un topo in casa: la reazione degli inquilini | VIDEO

By

Nella casa del Gf Vip è entrato a far visita un topo. Ecco come hanno reagito i vipponi alla sua vista.

Dal 19 settembre su Canale 5 va in onda la settima edizione del Grande Fratello Vip, ancora una volta condotta da Alfonso Signorini che ha voluto al suo fianco come opinioniste la cantante Orietta Berti e Sonia Bruganelli.

Assieme a loro, in studio anche un ex vippona, Giulia Salemi che ha partecipato sia alla terza che alla quinta edizione del programma, trovando l’amore con un altro concorrente, Pierpaolo Pretelli.

GF Vip: un nuovo inquilino in casa

Durante questi mesi, nella casa più spiata della televisione sono accadute tante vicende a partire dalla squalifica di Ginevra Lamborghini per via della questione riguardante Marco Bellavia, all’eliminazione a furor di popolo di Elenoire Ferruzzi.

Da qualche settimana, all’interno della casa sono entrati dei nuovi protagonisti e dopo che questi sono diventati ufficialmente dei concorrenti del reality è accaduto di tutto per via di vari casi di Covid-19.

Infatti, sembra che, Luca Onestini, stando a quanto riportato da varie testate, abbia effettuato un tampone risultato falso negativo e abbia positivizzato tutti gli altri inquilini della casa.

Per questo motivo, il televoto dello scorso lunedì è stato annullato e durante la serata si è affrontato l’argomento ospitando in collegamento un virologo che ha messo in guardia i telespettatori.

Anche lo stesso conduttore ha chiarito che nonostante siano state allentate le misure di sicurezza, il virus è ancora in circolazione e bisogna stare ben attenti a non farsi contagiare anche se questo potrebbe essere inevitabile.

In questi giorni, però, oltre il Covid-19, il Gf Vip è sulla bocca di tutti per via del fatto che il suolo su cui è edificata la casa, ha un contratto che scadrà presto e si sta ipotizzando di spostare l’abitazione a Milano.

La visita del topo

Su questo non ci sono certezze, ma pare essere una soluzione che potrebbe anche risolvere alcune questioni legate alla mobilità di alcuni futuri opinionisti e concorrenti oltre che dello stesso conduttore.

Ma al momento, i vipponi hanno avuto una visita del tutto non aspettata all’interno della casa, infatti in un video che sta facendo il giro del web si può notare come un topolino circoli liberamente nella casa.

In tutte le edizioni, i telespettatori si sono accorti della presenza di questi roditori, che può avvenire in quanto la casa è costruita in una zona dove c’è molta campagna ed è facile che questi possono entraci.

La cosa curiosa è che nel video, vediamo Sarah Altobello parlare con Nikita Pelizon e alle loro spalle, vicino al tappeto e alle sedie, un topolino cammina senza farsi troppo problemi, mentre le due non si accorgono di nulla.

Infatti, i vipponi, hanno reagito alla sua presenza con una totale indifferenza ed il motivo non è quello di non aver paura, ma è dovuto dal fatto che non hanno nessuna idea che oltre loro, a convivere sotto le telecamere di Canale 5 c’è anche un topo.

Chissà se, qualora lo scoprano, qualcuno reagirebbe in modo eccessivo o se continuerà a lasciare che l’animaletto cammini tranquillamente tra le loro gambe.