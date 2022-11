Il principe Harry col conto in rosso: quanti soldi spenderebbe Meghan Markle al mese

By

Secondo alcune indiscrezioni, il principe Harry avrebbe il conto in rosso per via delle spese effettuate da Meghan Markle.

Uno dei membri della famiglia reale che negli ultimi mesi è tornato sotto i riflettori di tutti i tabloid di tutto il mondo è il principe Harry, secondogenito del Re Carlo III del Regno Unito e della scomparsa Lady Diana.

Il principe, è stato durante gli ultimi anni lontano da Buckingham Palace, dopo che nel 2018 ha sposato l’attrice Meghan Markle e i due, per via di alcuni problemi avuti a corte con la Royal Family, hanno deciso di lasciare il paese trasferendosi in California.

Principe Harry con il conto in rosso?

La coppia, ha comprato una casa a Montecito e lì stanno crescendo i loro due figli, Archie e Lilibet anche se secondo alcune indiscrezioni sembra che siano propensi a trovarsi una nuova abitazione.

Dopo la morte della Regina Elisabetta II, Re Carlo III sembra essere intenzionato a trovare un modo per riavvicinare Harry alla famiglia reale, ma questo non sarebbe ben visto da parte di Meghan.

La donna, infatti, sembra non aver dato scelta al principe Harry e, secondo alcuni tabloid, avrebbe minacciato suo marito di lasciarlo se tornasse dalla sua famiglia e questo potrebbe aver dato vita ad una crisi matrimoniale.

Pare infatti, che ad inizio del prossimo anno, i due annunceranno la loro separazione, ma questa notizia al momento è stata solo un’indiscrezione che è stata rilasciata da un biografo esperto dei reali di Londra.

Inoltre, a gennaio, il principe Harry vedrà debuttare in tutte le librerie di tutto il mondo, il suo primo libro autobiografico, intitolato Spare, che vuol dire, “ruota di scorta” e tutti i suoi famigliari sono in allerta per questo evento.

Nessuno sa quello che il principe ha scritto nelle sue memorie, ma sappiamo che l’opera è composta da più di 500 pagine e potrebbe sancire una volta per tutte l’addio da Buckingham Palace.

Sembra, infatti, che Re Carlo III non riuscirebbe a tollerare alcuni segreti che verrebbero scoperchiati e delle parole non del tutto carine nei confronti di sua moglie, la Regina Consorte Camilla.

Pertanto, Harry e Meghan potrebbero essere banditi dal Regno, e peggiorare così la loro situazione nella Royal Family ma potrebbero avere un grande successo, dovuto alla vendita del libro.

Le folli spese di Meghan Markle

Secondo alcuni giornalisti britannici, sembrerebbe che il principe Harry oltre ad avere i suoi capelli rossi, avrebbe anche il conto in banca e che le motivazioni siano legate proprio a sua moglie.

La donna, infatti, sembrerebbe fare delle spese folli a cominciare dalla loro villa che pare sia costata 10 milioni di dollari oltre che a tutti i complementi d’arredo adeguati ai duchi di Sussex.

Inoltre, la Markle, sembra non badare a spese quando si tratta di acquisto di monili e gioielli da sfoggiare ad eventi pubblici oltre che agli abiti che devono essere diversi in ogni sua uscita.

Questo, pare avere provocato una grossa perdita sul conto dei coniugi a tal punto da chiedere dei prestiti a degli amici cari, oltre sperare che con l’uscita della biografia di Harry le cose possano tornare come prima.

Al momento, è giusto dire che queste sono solo indiscrezioni che stanno trapelando sui tabloid inglesi e che non c’è assolutamente nessuna certezza.