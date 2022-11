Un migrante è stato ucciso oggi a Ventimiglia, in provincia di Genova, travolto e trascinato per metri sull’autostrada A10.

A investire l’uomo, che probabilmente stava cercando di raggiungere la Francia dal momento che si trovava nella zona del casello, è stato un mezzo pesante il cui conducente ha allertato le forze dell’ordine ma non si è fermato.

Tragica morte a Genova

Ci troviamo a Ventimiglia, frazione in provincia di Genova dove in queste ore è avvenuta una terribile morte.

L’uomo rimasto vittima è un migrante che probabilmente stava cercando di raggiungere la Francia. Un mezzo pesante lo ha coinvolto in pieno mentre stava camminando sull’A10 che corre lungo il territorio ligure collegando Genova a Ventimiglia, trascinandolo per diversi metri fino a lasciarlo sull’asfalto per poi proseguire il viaggio.

Questo tratto si trova in prossimità con il confine francese e molto spesso diverse persone si aggirano nei paraggi per espatriare clandestinamente e forse è proprio per questo motivo che la vittima si trovava in zona.

Il camionista non si è fermato a soccorrere l’uomo e non è chiaro se in quel momento questo fosse ancora vivo o meno, certo è che quando sono arrivati i soccorritori non c’è stato nulla da fare, il trauma era troppo importante e il migrante era morto.

Le indagini

Ora le indagini si concentrano sui filmati delle videocamere di sorveglianza della zona, infatti il conducente del mezzo non si è fermato a prestare soccorso, ha allertato i Carabinieri solo alcuni minuti dopo, autodenunciandosi.

Tuttavia non si conosce l’identità di questa persona e le forze dell’ordine sono a lavoro per rintracciarla.

È caccia al camionista e nel frattempo, l’area è stata recintata per consentire i rilievi di rito della Scientifica e la salma è stata trasportata in obitorio per ulteriori accertamenti.

Tramite l’acquisizione delle riprese degli impianti di sorveglianza di zona, gli agenti della Polizia stradale di Ventimiglia cercheranno di ricostruire quanto avvenuto alle prime ore di questa mattina, all’altezza della barriera di Ventimiglia.

La Polizia stradale è giunta sul luogo dell’incidente in seguito alla telefonata del conducente del mezzo pesante e nella zona indicata ha ritrovato il corpo senza vita fra due caselli autostradali.

A testimonianza del fatto che sia stato trascinato per alcuni metri, sono state rinvenute macchie di sangue che corrono sull’asfalto.

Uno scenario davvero tragico su cui ora le autorità dovranno fare luce, a tal proposito si cercano eventuali testimoni dell’accaduto mentre ovviamente continua la caccia all’omicida.