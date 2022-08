Un incidente terribile quello che è avvenuto nelle scorse ore a Gerusalemme. L’autista ha perso il controllo dell’autobus che si è andato a schiantare contro la folla. Il bilancio di morti e feriti è gravissimo.

Tre le persone uccise nello scontro, una mamma che era anche incinta. Ecco cosa è successo.

Autobus impazzito a Gerusalemme: uccide tre persone

Pensiamo sempre che, scene simili, possano avvenire solo nei film o nella finzione. Ma purtroppo anche nella realtà e, non si tratta solo di attentati (come in questi casi siamo abituati a pensare). L’ultima tragedia si è avuta a Gerusalemme, dove un autobus è finito contro la folla.

L’autista ha perso il controllo del mezzo che è andato a schiantarsi contro i passanti, uccidendone 3, fra cui una donna incinta. Un’altra persona, invece, è ferita. La dinamica è ancora tutta da chiarire ma, dai primi accertamenti, si pensa che il pullman sia piombato, dopo che l’autista ne ha perso il controllo, su di un negozio in una delle principali vie della città.

L’impatto violento contro i passanti e la morte all’istante di due bambine e della loro mamma. Le piccole, rispettivamente di 7 e 3 anni, e la mamma di 40 anni incinta e, al momento, in congedo di maternità. Purtroppo il bilancio non è ancora terminato.

Altre sei persone sono rimaste colpite in modo grave dal bus impazzito. Sono state travolte e, una di queste è ferita in modo grave. Sono state tutte trasportate negli ospedali della città. L’attenzione è, in particolare, rivolta verso la ragazza di 21 anni (quella ferita in modo più grave delle altre), le cui condizioni sono gravi e i medici ancora non si sono sbilanciati del tutto sulla sua salute.

Una dinamica ancora da chiarire

Un autobus completamente impazzito. Infatti, è ancora da capire il perché l’autista non sia riuscito a fermarlo o se, all’improvviso, non ci sia stata un’avaria al motore del mezzo che l’ha sbalzato sulla folla di passanti lungo il marciapiede o se ci sia ancora dell’altro.

La locale polizia non esclude ancora nessuna pista, anche se quella più accreditata, al momento, è un guasto improvviso al motore. Le Forze dell’Ordine intervenute sul posto dopo l’incidente, insieme al personale sanitario, prontamente accorso, hanno impiegato ore per riuscire ad estrarre i corpi dei feriti da sotto le lamiere del pullman, compresi i corpi delle tre vittime.

Il tutto, come dicevamo, è accaduto in una delle principali vie di Gerusalemme, Shamgar street, che al momento, era affollata di passanti e turisti. Le indagini per capire l’esatta dinamica di ciò che è accaduto sono ancora in corso.