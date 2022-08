In un’occasione in particolare, come accertato grazie alle telecamere di sorveglianza installate dagli agenti nella struttura, dopo che un’anziana ospite si era diretta in cucina per bere dell’acqua, la direttrice della casa di riposo avrebbe iniziato a raccogliere l’acqua con le mani, versandola sulla testa dell’anziana ospite.

“Tu sei nata maleducata, tu dici che sei signora, ma non sei stata mai signora tu… Mai!”

avrebbe poi urlato all’ospite.

Quello riferito sarebbe solo uno dei tanti episodi di violenza fisica e psicologica accertati dalle forze dell’ordine, che hanno portato all’arresto della direttrice.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal Gip su richiesta della Procura