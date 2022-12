Gerry Scotti, il figlio è più famoso del padre: l’abbiamo visto tutti in TV | FOTO

Uno dei conduttori più amati della tv, Gerry Scotti è padre e nonno. Vediamo chi è suo figlio Edoardo e cosa fa.

Gerry Scotti ci tiene molto alla sua privacy e alla sua vita privata.

Chi è Gerry Scotti

Al secolo Virgilio Scotti, Gerry Scotti è uno dei conduttori più amati della televisione italiana. I telespettatori lo amano per i suoi modi di fare, pacati e composti, ma anche per la sua impareggiabile simpatia. Oggi è al timone di Tu si que Vales e, anche in prima serata, ha sempre dimostrato di non mettere mai una parola fuori posto.

Del resto, anche della sua vita privata si parla poco e sono nulli i gossip che lo riguardano. Probabilmente perché Gerry Scotti ci tiene molto alla sua privacy. Al momento, il conduttore è insieme a Gabriella Perrino dal 2011.

Chi è il figlio

Il figlio di Gerry Scotti ha seguito le sue orme tanto che oggi è diventato molto famoso. L’unico suo figlio si chiama Edoardo ed è nato nel 1992 dal matrimonio con Patrizia Grosso. In un’intervista a Il Fatto Quotidiano il conduttore ha rivelato di trovare difficoltà a trovare la somiglianza tra suo figlio e lui. Del resto, stando alle parole del conduttore:

“Edoardo non ha vissuto il percorso che ho vissuto io. Non ha masticato il duro com’è capitato alla mia generazione”.

Edoardo Scotti, però, in una cosa somiglia in tutto e per tutto a suo padre ovvero l’amore per i riflettori e le telecamere, viste dal backstage però. Il figlio di Gerry Scotti, infatti, si occupa soprattutto di produzione. Non ambisce, infatti, a ricoprire il ruolo di personaggio televisivo. Tant’è, che nel corso degli anni, ha sempre rifiutato ruoli davanti alla telecamera. La sua paura era quella di essere visto soltanto come figlio di Gerry Scotti e nulla più.

La carriera di Edoardo è iniziata negli Stati Uniti, in particolare, a Los Angeles, dove ha studiato come regista. Successivamente, è tornato in Italia per stare dietro le quinte di molti programmi condotti dal padre come, ad esempio, Lo show dei Record. Nel 2015, però, accettò di diventare l’inviato speciale di quello stesso programma.

Gerry Scotti raccontò, in risposta alle polemiche che ci furono all’epoca, che fu la produzione a volerlo. La trasmissione, infatti, richiedeva dei collegamenti dall’America e il figlio conosce bene l’inglese. Si è dimostrato all’altezza di quel ruolo.

Tra gli altri lavori: il set del programma Cucine da incubo, quello di una fiction poliziesca come assistente alla regia. Una carriera ben lontana dal nome del papà, per il momento.

Ginevra Piola, nella vita privata di Edoardo, è sua moglie. Insieme sono i genitori di Virginia, nata nel 2021. La bimba porta lo stesso nome del nonno e questo non può che renderlo felicissimo. Lui stesso ha svelato di non conoscerne il nome fino a quando i due coniugi non gli hanno fatto vedere il nome scritto su un mobiletto della cameretta.