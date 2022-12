Principe Harry, l’incontro segreto col vero papà: lo scatto che commuove i sudditi

By

Il Principe Harry sembra non essere il vero figlio di Re Carlo III. Ecco chi sarebbe l’uomo con cui ha concordato un incontro segreto.

Nel Regno Unito, dopo la morte della Regina Elisabetta II le cose sembrano non dare tregua al nuovo Sovrano, Re Carlo III che presto potrebbe trovarsi senza uno dei suoi due figli, per via di un test del DNA.

Infatti, da tempo si vocifera che il suo secondogenito Harry, non sia frutto del matrimonio tra lui e la sua prima moglie Diana Spencer, ma bensì sia nato da un rapporto extraconiugale della compianta ex principessa di Galles.

Principe Harry: l’incontro col suo vero padre

Molti biografi e molte indiscrezioni parlando di una frequentazione di Diana, cominciata negli anni ’80 con James Hewitt un militare vicino alla Famiglia Reale, che pare abbia avuto dei rapporti amorosi con la donna.

Stando sempre a queste informazioni, mai confermate, Diana avrebbe cominciato ad avere degli incontri con Hewitt a partire dal 1983, quindi un anno prima della nascita del principe Harry.

In molti, con l’andare del tempo, hanno sospettato che il ragazzo fosse figlio del militare, in quanto entrambi contraddistinti da una folta e notevole chioma rossa a tal punto da sembrare l’uno la fotocopia dell’altro.

Dopo la scomparsa della Regina, Harry si è mostrato nuovamente a Londra, dopo aver lasciato il Regno per via del matrimonio con l’attrice Meghan Markle ed essersi trasferito in California.

Il duca di Sussex, si è mostrato assieme a sua moglie al fianco di suo fratello il principe William e sua cognata Kate Middleton, anche se pare che i quattro non si siano calcolati all’interno delle mura del castello.

Alcune indiscrezioni, parlando di un incontro chiarificatore tra William e Harry che si sarebbe dovuto svolgere nelle scorse settimane e che avrebbe una volta per tutto sancito una pace dopo le dichiarazioni di Meghan e dello stesso Harry.

Il divieto e la commozione dei sudditi

I due, infatti, qualche anno fa, hanno rivelato che alcuni membri della famiglia reale non hanno avuto dei comportamenti “regali” nei loro confronti e in quelli del loro primogenito Archie.

Per questo motivo, anche Re Carlo III, pare sentirsi ancora tradito e abbandonato da suo figlio ma pronto a trovare un punto per poter ricominciare un rapporto tra padre e figlio, ma i progetti sono saltati.

Alla base di tutto, c’è la pubblicazione del libro Spare scritto da Harry e che verrà pubblicato il prossimo 10 gennaio. Sembra che la Royal Family sia preoccupata di quello che potrebbe rivelare il duca di Sussex a tal punto da essere pronta a bandirlo dal Regno.

Inoltre, alcuni tabloid inglesi, parlando di un divieto da parte di Meghan nel permettere a suo marito Harry di incontrare suo fratello William e trovare una pace, consigliandosi di sottoporsi ad un test del DNA.

Sarebbe questo, il motivo per cui, Harry e il suo “presunto” vero padre, si sarebbero incontrati di nascosto e molti sudditi, si sono commossi, vedendo foto dei due assieme risalenti ad eventi passati.

Nonostante tutto, Harry e Hewitt sono stati spesso a contatto, in quanto l’uomo è sempre stato presente nella sua vita per via dell’importanza avuta all’interno del Regno Unito.