Germania, Schröder choc: critica Scholz e Macron ed elogia Putin

In Germania l’ex Cancelliere Federale Gerhard Schröder ha confermato che il presidente russo Vladimir Putin ha offerto una “soluzione negoziata” alla guerra in Ucraina, e ha accusato Berlino di non voler chiudere il conflitto.

Schröder, che ha governato la Germania tra il 1998 e il 2005 ed è recentemente diventato un paria internazionale per i suoi legami con Mosca, descrive nell’intervista apena rilasciata ad un quotidiano tedesco, l’accordo raggiunto per sbloccare le esportazioni di grano ucraine come “di successo” e sottolinea che “potrebbe essere il momento di iniziare a lavorare verso una tregua”.

Schröder sempre più criticato per i suoi legami con Mosca

L’ex cancelliere socialdemocratico, che ammette di aver incontrato la scorsa settimana Putin durante un viaggio “vacanze” a Mosca, sostiene che “la buona notizia è che il Cremlino vuole una soluzione negoziata”. L’ex presidente, che fino a pochi mesi fa ricopriva vari incarichi nel consiglio di amministrazione di società controllate dal Cremlino come la compagnia petrolifera Rosneft o una controllata di Gazprom, accusa il governo tedesco – e francese – di “non fare abbastanza” nell’intervista alla ricerca di una soluzione negoziata alla guerra in Ucraina.

L’ex cancelliere ha anche espresso il suo parere sull’attuale controversia tra Berlino e Mosca sulla fornitura di gas attraverso il gasdotto Nord Stream 1. Gazprom ha sospeso completamente le forniture per 10 giorni a luglio, sostenendo che erano necessari interventi di manutenzione e la mancanza di una turbina.

Proprio questo mercoledì Scholz ha accusato la Russia di aver bloccato la consegna della turbina rivendicata dal colosso del gas: “È pronta per essere consegnata in qualsiasi momento. Basta che Gazprom lo chieda”. Tuttavia, Schröder ha incolpato Siemens per la mancanza di fornitura di gas e ha promosso l’avvio del gasdotto Nord Stream 2, paralizzato dall’esecutivo tedesco dopo che la Russia ha riconosciuto l’indipendenza delle province ribelli di Donetsk e Lugansk e ha lanciato l’invasione dell’Ucraina, alla fine dello scorso febbraio.

“Se le cose si fanno davvero difficili, c’è questo gasdotto e con i due gasdotti Nord Stream non ci sarebbero problemi di approvvigionamento per l’industria e le famiglie tedesche”, afferma Schröder. “Altrimenti, le conseguenze devono essere calcolate e saranno enormi anche in Germania”, aggiunge.

La Russia ha ripreso la fornitura attraverso il Nord Stream 1 il 21 luglio dopo 10 giorni di lavori di manutenzione, anche se solo al 20% della sua capacità, e da giugno aveva già operato un volume inferiore alla metà di quello che trasporta a pieno regime. Un pompaggio limitato che la Russia insiste nel giustificare che le sanzioni occidentali rendano impossibile la restituzione della turbina, argomento che l’Unione Europea e Berlino respingono.

Mosca sostiene “problemi tecnici” causati dalla mancanza di quella turbina, cosa che, secondo quanto Scholz ha dichiarato accanto a detto pezzo in una fabbrica Siemens a Mülheim an der Ruhr (Nord Reno-Westfalia, Germania occidentale), “non risponde la verità.

L”ex premier: “Vogliamo davvero risolvere il conflitto? Quindi ci devono essere concessioni da entrambe le parti”



“Durante le sue dichiarazioni allo stabilimento Siemens, il cancelliere socialdemocratico ha lasciato aperta la possibilità di prolungare l’uso delle centrali nucleari per risolvere la crisi energetica, anche se ha ricordato che le tre ancora in funzione sono rilevanti solo per la fornitura di energia elettrica. “Potrebbe avere senso”, ha detto Scholz, sulla possibilità di posticipare la disconnessione delle ultime tre centrali nucleari del Paese, che secondo il programma del blackout nucleare dovrebbe avvenire alla fine di quest’anno.

La costruzione del primo gasdotto Nord Stream è nata da un accordo tra Putin e Schröder, pochi mesi prima che il politico tedesco lasciasse il potere. Il Partito socialdemocratico tedesco (SPD), formazione di Schröder e Scholz, sta analizzando 17 richieste promosse dai raggruppamenti locali del partito di espellere dal partito l’ex cancelliere. L’SPD dovrebbe prendere una decisione su tali richieste la prossima settimana.

Schröder, che ancora una volta ha descritto la guerra come un “errore del governo russo”, insiste nell’intervista di non vedere perché dovrebbe scusarsi o perché dovrebbe rompere i suoi legami con Putin. “Se si analizzano i problemi davvero rilevanti, sono risolvibili”, afferma nell’intervista l’ex ministro degli Esteri.

Ad esempio, ha affermato che è “assurdo” per l’Ucraina considerare la riconquista militare della penisola di Crimea, annessa alla Russia nel 2014. Tuttavia, il socialdemocratico ha commentato che la situazione è “molto complicata” nel Donbass, la regione composta dal province di Donetsk e Luhansk e che la Russia è vicina al controllo totale. “Per questo, dovremo trovare una soluzione basata sul modello cantonale svizzero”, ha affermato. “Vogliamo davvero risolvere il conflitto? Quindi ci devono essere concessioni da entrambe le parti”, ha detto.