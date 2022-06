Germania-Italia, esame di maturità per gli azzurri

Tanti buoni segnali per l’Italia di Roberto Mancini nelle ultime uscite ma poche vittorie “prestigiose” oggi, al Borussia Park, l’occasione per ripartire

L‘esordio di tanti giovani ed una ritrovata compattezza difensiva, i grandi passi avanti fatti dall’Italia nelle ultime settimane sono sotto gli occhi di tutti.

Gli azzurri questa sera scenderanno in campo contro gli storici rivali della Germania e cercheranno di espugnare Mönchengladbach.

Mancini, in conferenza, ha espresso il suo ottimismo per la crescita della squadra che ha voglia di tornare a battere “una grande” del calcio mondiale.

Mancini conferma Gatti nel suo 4-3-3

Pochi dubbi di formazione per Roberto Mancini che, contro la Germania, è pronto a mandare in campo il solito 4-3-3.

Gigio Donnarumma in porta, difeso da Federico Gatti che, dopo l’esordio giocherà la sua seconda partita consecutiva da titolare, in coppia con Alessandro Bastoni.

Calabria e Spinazzola saranno i terzini titolari, con il talento della Roma pronto a riprendersi la piena titolarità della fascia sinistra.

In cabina di regia spazio alla qualità di Barella e Locatelli accompagnata dalla fisicità di Bryan Cristante, a supporto del tridente offensivo Politano, Raspadori, Pessina.

Inizierà in panchina Gnonto, che avrà sicuramente qualche minuto a disposizione durante la ripresa.

L’Italia cerca risposte importanti, la sfida con la Germania ci dirà se il processo di guarigione della nostra Nazionale può dirsi veramente completato.

Germania, qualità e fattore campo

A Bologna finì con un pareggio, oggi la Germania cercherà di sfruttare al massimo il fattore campo per superare gli storici rivali azzurri.

Flick dovrebbe optare per il solito 3-4-2-1, con una difesa a tre composta da Kehrer, Sule e Henrichs davanti alla sicurezza Manuel Neuer.

Il centrocampo a cinque è composto da Hofmann e Raum sulle corsie, con Kimmich e Goretzka in regia a supporto di Havertz e Muller che proveranno ad innescare la vena realizzata di Timo Werner.

Tanta qualità a disposizione dei tedeschi, chiamati a dimostrare la loro superiorità in un grande classico del calcio mondiale, Germania-Italia!