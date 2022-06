Addio a Philip Baker Hall, celebre attore di “The Truman Show”

È venuto a mancare nelle ultime ore il celebre attore Philip Baker Hall, grande artista con una carriera molto ricca alle spalle. Ecco tutti i dettagli sulla sua scomparsa.

Uno dei grandi attori del cinema di Hollywood nelle ultime ore, purtroppo, è scomparso per sempre: parliamo di Philip Baker Hall, star di film come Magnolia, The Truman Show e tantissimi altri.

A 90 anni, Baker Hall lascia una grandissima eredità e verrà ricordato per sempre da colleghi e pubblico mondiale.

Al momento, non si sanno ancora le cause ufficiali della sua scomparsa, ma probabilmente l’età così avanzata ha contribuito alla sua morte. Ma chi era Philip Baker Hall? Ecco una panoramica sulla sua carriera.

Philip Baker Hall, scomparso circondato dall’amore della famiglia

Domenica scorsa, durante la notte, Philip Baker Hall si è spento per sempre, lasciando così un vuoto nella comunità hollywoodiana. L’attore, infatti, era molto stimato e conosciuto nel mondo, grazie alla sua lunghissima carriera e alle sua collaborazioni con grandissimi colleghi di talento.

La moglie Holly ha dichiarato che, durante le ore più tarde di domenica, Philip si è spento attorniato dai suoi cari e in pace, a Glendale, in California. Ha anche detto, durante le interviste delle ultime ore, che il marito era stato bene negli ultimi giorni e aveva riflettuto molto su tutta la sua vita.

Una carriera piena di successi, da Paul Thomas Anderson a The Truman Show

Ricordato soprattutto per aver recitato nei primi film di Paul Thomas Anderson, come il fantastico “Magnolia” con Tom Cruise, Philip ha avuto una carriera durata ben mezzo secolo. All’inizio della sua carriera, per chi non lo sapesse, Philip ha cominciato con il teatro, a Los Angeles.

Infatti, mentre cercava di farsi strada a Hollywood, ha sperimentato il suo talento in diverse produzioni teatrali. Tutti ricordano “Secret Honor”, opera in cui ha interpretato l’ex Presidente degli Stati Uniti Richard Nixon, ruolo ripreso poi nell’adattamento cinematografico di Robert Altman.

Molti lo ricordano per i film di Paul Thomas Anderson, regista che stimava tantissimo e che gli ha permesso di lavorare in grandi successi, come il già citato “Magnolia” o “Hard Eight”.

Ma Hall è apparso anche in altri grandi successi, che il pubblico ricorderà benissimo: “The Truman Show”, “Il Talento di Mr. Ripley”, “Zodiac”, “Dogville” e tantissimi altri che hanno sbancato il botteghino.

Una carriera di tutto rispetto, quindi, quella di Philip che da oggi verrà ricordato con rispetto e stima da tutti i suoi colleghi.