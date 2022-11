Bonus INPS, 600 + 150 euro contro il caro bollette: quali famiglie possono averlo

Ecco quali sono le famiglie italiane che potranno ricevere il Bonus INPS di 600 + 150 euro per far fronte al caro delle bollette.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire le ultime novità sui Bonus INPS e in particolare quelle riguardanti i 600 + 150 euro. Si tratta di una novità assoluta davvero gradita da molti italiani.

Un caro bollette mai visto prima

Che le bollette siano aumentate questo è un dato molto chiaro a tutti. A causa della guerra in Ucraina, dichiarata dalla Russia, purtroppo, sono tantissime le risorse naturali che iniziano a mancare a molti Paesi del mondo, soprattutto europei.

Ed è per questo che, con l’inflazione alle stelle, che ha raggiunto picchi mai visti prima, è aumentato il costo delle bollette mensili. Per fortuna, però, lo Stato italiano non ignora questa situazione e non ha fatto altro che erogare nuovi bonus a sostegno delle famiglie, specialmente quelle che vivono in una situazione di maggiore difficoltà.

Già il Governo di Mario Draghi aveva pensato a un bonus sociale utilissimo per tutte le famiglie italiane che non riuscivano ad arrivare alla fine del mese a causa delle bollette.

Il bonus di Draghi era previsto per tutte le famiglie con un reddito annuale netto più basso di 12 mila euro. Un altro requisito era quello di essere percettori di reddito e pensione di cittadinanza o di essere legati a macchine salvavita energivore.

Adesso, però, il Governo di Giorgia Meloni vuole ampliare la platea di percettori del bonus, in modo che siano sempre meno le famiglie italiane a soffrire il caro bollette.

Ecco che di seguito vi mostriamo tutte le novità relative a questo nuovo Bonus INPS, che siamo sicuri che farà gola a milioni di italiani in difficoltà. Proseguite con la lettura del nostro articolo per scoprire tutto.

Come funziona il nuovo Bonus INPS

Non tutti lo sanno, ma adesso è possibile chiedere uno sconto sulle bollette della luce e del gas nel caso in cui si possieda un ISEE inferiore ai 20 mila euro e almeno 4 figli a carico.

Il Governo di Giorgia Meloni, però, vuole dare la possibilità di beneficiare del bonus a molti più italiani. Ed è per questo che vuole aumentare di ben 15 mila euro il limite previsto, che non dovrebbe essere più legato all’indicatore ISEE ma esclusivamente al reddito.

L’ammontare della cifra attualmente prevista sarebbe di 600 euro, che verranno erogati a tutti i lavoratori del settore privato. All’erogazione ci penserà direttamente il datore di lavoro. Sulla busta paga, questi 600 euro non risulteranno come redditi ma come bonus: di conseguenza né l’azienda né il dipendente ci pagheranno le tasse.

Oltre ai 600 euro, oggi si parla anche di un bonus “una tantum” di 150 euro che dovrebbe essere erogato nel mese di dicembre 2022. Anche questo bonus è previsto per sostenere i cittadini italiani che hanno difficoltà a contrastare il caro delle bollette.

E voi cosa ne pensate? Siete fiduciosi riguardo questo bonus o credete che verrà selezionata soltanto una fetta di italiani? Fatecelo sapere!