Noemi Bocchi, la frecciatina a Ilary Blasi: impossibile ignorare quel dettaglio

Continuano a monopolizzare l’attenzione del pubblico italiano, Ilary Blasi e Noemi Bocchi. La nuova Lady Totti fa sfigurare così la ex letterina. Ecco cosa ha combinato la pariolina.

Noemi Bocchi: è scontro con Ilary Blasi

Sono diventate le due primedonne del chiacchiericcio italiano, Noemi Bocchi e Ilary Blasi. Da luglio 2022 non si fa che parlare della conduttrice dell’Isola dei famosi, dell’ex calciatore giallorosso e della new entry, la pariolina, che di professione fa la flower designer.

Il nome della Bocchi è sulla bocca di tutti ormai da tempo. Persino in America si parla di lei, della donna che ha fatto capitolare dopo 20 anni di matrimonio lo sportivo più famoso d’Italia e del mondo.

Ormai Blasi e Totti sono un capitolo chiuso. La loro storia d’amore si è conclusa e Francesco è pronto a scrivere una nuova fiaba con la sua nuova principessa. Proprio loro, a breve, secondo quanto affermano testate di gossip autorevoli come per esempio Chi, dovrebbero trasferirsi insieme in un super attico in zona vigna Clara per iniziare a scrivere insieme questo nuovo capitolo della loro vita.

Intanto la Bocchi non si risparmia. Sebbene non conceda interviste e raramente si lasci fotografare, ha ugualmente trovato modo di umiliare Ilary Blasi. Sapete che cosa ha fatto? Questo dettaglio non è passato inosservato agli occhi dei fan più attenti e curiosi.

La conduttrice umiliata così: la frecciatina della pariolina lascia di sasso

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno ufficializzato la loro storia d’amore e lo hanno fatto con un Red carpet indimenticabile a Dubai. L’ex calciatore giallorosso è stato invitato in India in occasione dei Globe Soccer Awards e ha portato con sé ormai la sua compagna da qualche tempo, Noemi Bocchi.

Poteva esserci Ilary Blasi al suo posto, splendida come sempre. Invece, lo sportivo ha voluto presentare così all’Italia e al mondo la sua nuova fidanzata. Noemi Bocchi ha indubbiamente un fascino straordinario: è innegabile la sua bellezza.

Per quanto il pubblico italiano difenderà sempre la regina di Roma, Ilary Blasi, sarebbe però falso negare la bellezza della flower design. In verità, in lei si può notare anche una certa somiglianza con la famosa conduttrice Mediaset.

A questo proposito, avete visto lo “sgarbo”, se tale lo si può definire, che la Bocchi ha fatto alla Blasi? Non è passato in osservato. Tutto è accaduto proprio nel corso del Red carpet a Dubai.

Noemi, nella sua prima uscita pubblica ufficiale con Francesco Totti, si è presentata vestita con un abito lungo e nero, con uno spacco sul fianco che metteva in evidenza la sua lunghissima coscia.

Della scollatura poi ne vogliamo parlare? Il vestito presenta un corpetto a triangolo che lascia poco spazio all’immaginazione: il seno prosperoso è da togliere le parole. Noemi Bocchi era davvero splendida.

I più curiosi e i più attenti hanno notato però un dettaglio: questo abito che ha indossato la pariolina in occasione del Red carpet a Dubai, è lo stesso che è stato sfoggiato anche da Ilary nella scorsa edizione dell’Isola dei famosi.

La conduttrice Mediaset, in una puntata del noto reality di Canale 5, ha indossato lo stesso, identico vestito messo da Noemi qualche giorno fa. Che la Bocchi abbia voluto copiare l’outfit della Blasi solo per farle un dispetto?

Secondo molti, come si può leggere sui social, la parolina avrebbe deciso di indossare questo abito per scoccare una frecciatina alla conduttrice, per dimostrarle che ormai la scena pubblica è da condividere, che non appartiene più solo a lei: c’è una nuova stella e si chiama Noemi.