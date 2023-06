Scontro fra treni in India, almeno 300 le vittime

Sale il bilancio delle vittime dello scontro fra treni in India, avvenuto ieri pomeriggio nello stato orientale di Odisha.

Le operazioni di salvataggio sono ancora in corso e molti si trovano ancora intrappolati sotto i vagoni che si sono ribaltati in seguito al deragliamento.

Scontro fra treni in India, il bilancio

Si aggrava il bilancio delle vittime del violento impatto fra due treni, uno per il trasporto merci e uno per il trasporto passeggeri, avvenuto ieri nello stato orientale di Odisha, in India.

Se inizialmente infatti si parlava di una cinquantina di vittime, presto sono salite a 150 e ora sono quasi raddoppiate. I dati di oggi infatti parlano di 288 morti accertati, mentre i feriti sono arrivati a 900 e ancora peggio di questi numeri, c’è il fatto che probabilmente aumenteranno ancora. Ad affermarlo è stata la massima autorità civile dello Stato, Pradeep Jena. Lo chief secretary è impegnato sul posto insieme a circa 300 uomini che da ieri lavorano senza sosta.

Una lotta contro il tempo per salvare i feriti e liberare chi ancora è rimasto incastrato sotto ai vagoni. Dovrebbero essere circa 200 persone, che se trovate tutte ancora in vita, si aggiungeranno ai tantissimi cittadini che stanno riempiendo gli ospedali della regione.

Si tratta di strutture di piccole dimensioni e non attrezzate adeguatamente per emergenze simili, però a medici e infermieri va riconosciuto il merito di aver fatto il possibile nel caos assoluto, per curare i 900 feriti, molti dei quali in condizioni critiche.

C’è stata una grande gara di solidarietà per aiutare queste persone, infatti in tanti hanno risposto agli appelli circa il bisogno di donatori di sangue e così fin dalle prime ore dopo l’incidente, si sono formate lunghe code per fare donazioni alle unità mobili allestite davanti alle strutture sanitarie.

La ricostruzione

Abbiamo dei dettagli in più rispetto alla notizia riportata ieri, in cui le notizie erano ancora molto frammentarie. Secondo le prime ricostruzioni ufficiali dell’incidente, il Coromandel Express, che era partito da Kolkata nel Bengala occidentale ed era diretto a Chennai, nella regione del Tamil Nadu, viaggiava a una velocità di 130 chilometri orari quando improvvisamente si è scontrato con un treno merci che era fermo sui binari.

Quest’ultimo è quindi deragliato e le carrozze del treno merci si sono scontrate con due di quelle di un terzo convoglio, l’Howrah Superfast Express, che viaggiava nella direzione opposta.

L’impatto è avvenuto intorno alle 19 ora locale ed è stato riportato da tutti i media nazionali e poi mondiali. Terribili sono le immagini che circolano in queste ore sul web e mostrano il disastro in tutta la sua complessità, data dal fatto che i soccorritori devono tirare fuori coloro che sono ancora incastrati.

Bisogna agire in fretta per salvare la vita a quante più persone possibili, per questo motivo sono giunte molte ambulanze per trasportare i feriti in ospedale ma oltre al personale sanitario del luogo sono giunti anche tanti medici dalle zone limitrofe, anche per fornire una prima assistenza in attesa dell’arrivo negli ospedali. Tutti quelli della regione dell’Odisha sono stati avvisati perché potessero prepararsi ad accogliere al meglio quanti più superstiti possibili.

Il vicedirettore commerciale della South Eastern Railway ha detto che il Coromandel Express ha cambiato binario provocando l’impatto ma non sono chiare le ragioni che hanno portato a questo e le autoritù stanno indagando.

Il premier indiano Narendra Modi, uno dei primi a commentare l’accaduto, visiterà oggi il luogo dell’incidente a Balastore e poi si recherà presso l’ospedale di Cuttack dove si trovano ricoverati la maggior parte dei feriti.

Tanti coloro che hanno espresso solidarietà alle famiglie delle vittime e sebbene il governo ha già annunciato che verranno risarcite economicamente, nulla potrà cancellare questo disastro che ha paralizzato e traumatizzato la regione. Verranno dati 11mila euro alle famiglie delle vittime e 2.000 euro a quelle dei feriti più gravi, in rupie ovviamente.

Il settore ferroviario è importantissimo in India, dove ogni anno viaggiano milioni di persone in treno.

Le autorità competenti, esprimendo il loro cordoglio hanno evidenziato come gli incidenti siano diminuiti rispetto al passato per il miglioramento delle linee che sono molto datate e gli ammodernamenti tecnologici apportati, in effetti l’ultimo grave incidente avvenne nel 2016, tuttavia non c’è nulla che possa giustificare quello che è accaduto ieri ma solo indagini approfondite sapranno far luce sulle responsabilità.