Pensione con 14 anni di contributi, è possibile ma solo per chi ha questo requisito

Si può andare in pensione con soli 14 anni di contributi? Secondo la legge la risposta è affermativa, ma solo con questo requisito.

Il discorso pensioni è sempre sotto l’occhio attento di ogni persona, proprio perché il Governo sta studiano diverse modalità per le uscite anticipate per i vari aventi diritto. In questo caso, le luci sono puntate sulle pensioni che da richiedere con soli 14 anni di contributi versati. In molti si chiedono se sia possibile e la legge chiede che ci sia un requisito in particolare.

Come andare in pensione con 14 anni di contributi?

In Italia ci sono molte persone che hanno maturato circa 14 anni di contributi o che comunque non superano i 20 anni. Se si vanno ad osservare quelle che sono le disposizioni della Legge Fornero, allora non si potrà andare in pensione se non con 20 anni di contributi e 67 anni di età.

Il Governo mette comunque in campo – o studia – novità in merito agli strumenti da prendere in considerazione per agevolare i soggetti con esigenze differenti. Ovviamente, chi desidera lasciare il lavoro e andare in pensione con solo questi contributi versati allora dovrà fare i conti anche con un assegno molto più basso del previsto.

Proviamo a fare un esempio pratico? Un dipendente che ha compiuto 53 anni e ha versato i famosi 14 anni di contributi non potrebbe andare in pensione, secondo la legge vigente. Ma se questi contributi sono stati versati prima dopo l’anno 1996 allora il soggetto può lasciare prima il lavoro.

C’è un requisito da rispettare, ovvero attendere di compiere 71 anni di età, perché chi ha meno di 20 anni di contributi versati non può accedere alla pensione prima. I soggetti che hanno invece versato i 14 anni di contributi prima dell’anno 1996, non potrà richiedere la pensione con questa modalità e dovrà avere i requisiti richiesti dalla legge italiana.

Uno scenario particolare che comunque si può valutare con strumenti messi a disposizione dal Governo, seppur con assegni bassi.

Pensione con 14 anni di anni contributi: quali sono gli importi?

Parlando di importi con il modello contributivo è ovvio che maggiori sono i contributi versati e più sarà l’importo previsto in assegno. Chi versa 14 anni di contributi potrà avere una pensione del 25% massimo 35% in base allo stipendio, con calcolo annuo e su base lorda.

Per avere delle cifre in mano come esempio, si pensa ad uno stipendio lordo di 20.000 euro all’anno con una pensione di 5.000 euro all’anno lorda. L’opzione è quindi ridotta e ancora più bassa della pensione minima ad oggi percepita da chi ha versato 20 anni di contributi.

Riepilogando, ci sono delle soluzioni che vengono messe a disposizione per coloro che desiderano percepire una pensione anche con soli 14 anni di contributi versati. L’assegno si presenterà minore in correlazione alla quota minima. Non solo, il requisito richiesto prevede di aver compiuto 71 anni di età. Il consiglio è di rivolgersi al Caf di competenza, oppure ad un funzionario INPS per valutare la strada migliore da perseguire.