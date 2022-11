By

Apple: in Cina ci sono ritardi nella produzione di iPhone a causa delle restrizioni anti-Covid vigenti all’interno del paese.

Sono stati registrati dei rallentamenti nella produzione di iPhone in Cina. Ad ammetterlo, Apple che ha dovuto fare i conti con la lentezza del processo, scaturita dalle restrizioni anti-Covid presente nel paese.

Apple, rallentamenti nella produzione di iPhone in Cina

I dipendenti di Foxconn, principale subappaltatore di Apple, afferma di aver subito misure drastiche da parte delle autorità cinesi. Quando Zhang Yao – uno dei dipendenti – ha appreso – all’inizio di ottobre – che 3.000 dei suoi colleghi – nella più grande fabbrica di iPhone del mondo in Cina – erano in quarantena, si è spaventato: per sfuggire al Covid e alla reclusione, è fuggito.

Il Coronavirus, dunque, spaventa ancora la Cina, tanto che dopo la accertata positività di un dipendente, altri 200 mila hanno affrontato varie difficoltà nello svolgimento del loro lavoro a Zhengzhou, soprannominata la “città degli iPhone“.

Il principale subappaltatore di Apple, il gruppo taiwanese Foxconn che gestisce la fabbrica, ha ammesso di aver affrontato “una lunga battaglia” contro il Covid e di operare “a circuito chiuso” con dipendenti costretti a dormire in loco.

Mentre centinaia di dipendenti fuggivano, scavalcando le recinzioni per tornare a casa, le autorità hanno confinato l’intera area circostante la fabbrica per sette giorni.

La Cina è l’ultima grande economia ad applicare una rigorosa politica “zero Covid“, tra ripetuti confinamenti, test PCR su larga scala e quarantena per tutti gli arrivi dall’estero. Nonostante ciò, nelle ultime settimane i casi sono aumentati.

La reazione dei dipendenti della fabbrica

In fabbrica, molti dipendenti mostrano una totale disorganizzazione di fronte alla crisi. Molto rapidamente, il numero di casi è esploso, afferma Zhang Yao: “La PCR positiva e i test antigenici sono diventati comuni” all’interno del laboratorio di assemblaggio. “Ovviamente avevamo paura, stava succedendo molto vicino a noi”.

Un altro dipendente, ancora sul posto, descrive un’atmosfera “caotica“. “Siamo sopraffatti“, ha detto in condizione di anonimato. “Le persone positive al test convivono con quelle negative” e aggiunge che “chi ha la febbre non è nemmeno sicuro di prendere le medicine”.

Coloro che hanno smesso di lavorare non ricevono più cibo nei loro dormitori, dice Zhang. Di conseguenza, alcuni dipendenti devono attingere alle loro riserve personali di spaghetti istantanei per sopravvivere. Kai, dipendente della Foxconn, si è lamentato con la rivista cinese Sanlian Lifeweek di essere stato lasciato abbandonato a se stesso una volta in quarantena.

La provincia di Henan, dove si trova la città, ha registrato un aumento dei casi, arrivati a oltre 600. Quando Zhang Yao ha finalmente cercato di scappare martedì, ha dovuto superare molti ostacoli. “C’era gente con i megafoni a propagandare le nuove misure di Foxconn, con in palio un bonus giornaliero di 400 yuan” (circa 55 euro) per chi restava”, ricorda.