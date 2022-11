Genova, incidente nella notte: 3 codici rossi

By

Incidente nella notte a Genova, dove una moto con a bordo due persone ha investito in pedone che stava attraversando la strada.

L’incidente è avvenuto in via 5 Maggio, all’altezza di via del Tritone, nel quartiere Sturla.

Incidente a Genova

Poteva avere un epilogo più tragico l’incidente avvenuto questa notte nel quartiere genovese di Sturla, precisamente nei pressi di via 5 Maggio.

Un passante stava attraversando la strada quando improvvisamente, per cause ancora in corso di accertamento, è stato letteralmente investito da una moto su cui viaggiavano due persone.

Si tratta di un ragazzo e una ragazza che come la vittima, investita e sbalzata a diversi metri, sono stati trasportato i codice rosso in ospedale.

La caduta violenta sull’asfalto ha causato 3 codici rossi ma la persona che sembra essere nelle condizioni più critiche sarebbe il conducente del motoveicolo, un ragazzo che al momento si trova intubato con prognosi riservata.

Non è stata resa nota l’identità dei protagonisti di questa vicenda, quel che è certo è che con l’uomo viaggiava come passeggera una ragazza che ha subito diversi traumi cranici e facciali nonostante indossasse il casco.

Le indagini

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, sembra che i giovani stessero percorrendo la via a velocità abbastanza elevata e quindi il guidatore potrebbe aver perso il controllo del mezzo.

Complici la velocità di percorrenza ma anche l’oscurità della notte, non avrebbero visto l’uomo che stava attraversando la strada e così è avvenuto lo schianto che ha causato la caduta rovinosa dei due ragazzi ma anche dello stesso.

L’impatto è stato davvero terribile e al loro arrivo, gli agenti della Polizia Stradale e i soccorritori del 118, avvisati entrambi da alcuni testimoni, hanno visto i ragazzi e l’uomo a terra a diversi metri di distanza l’uno dagli altri.

Il mezzo completamente distrutto giaceva a lato della strada e l’area è stata recintata per consentirne la rimozione e organizzare il trasporto dei feriti in ospedale.

Il sinistro è avvenuto nella notte e solo alle 3.30 del mattino la strada è stata riaperta al traffico.

Ora è compito della Polizia locale genovese ricostruire l’esatta dinamica e per fare questo si stanno prendendo in considerazione le testimonianze di chi ha visto e i filmati delle telecamere della zona, anche perché per il momento è impossibile ascoltare la versione dei diretti interessati, che rimangono ricoverati.

Altri incidenti nel genovese

Piò o meno alla stessa ora, un altro violento incidente si è verificato nel quartiere Taggia, dove si sono scontrati tre messi in una strada cittadina vicino al centro.

In questo caso abbiamo un ferito lieve ma sinistri molto violenti sono purtroppo all’ordine del giorno nel genovese, solo sabato infatti, a Diano Marina ha preso fuoco una vettura.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Imperia ma fortunatamente non c’è stata alcuna vittima nonostante l’imponente rogo.

In città si sono verificati ben 4 incidenti mortali in meno di un mese, un vero e proprio bollettino di guerra.