Belgio-Marocco, probabili formazioni

Dopo la vittoria contro il Canada il Belgio prova ad archiviare il discorso qualificazione contro un Marocco in fiducia che ha ben figurato nel pareggio all’esordio contro a Croazia.

A seguire ci sarà proprio la sfida tra la nazionale di Modric e il Canada per decidere il Gruppo F.



Ha vinto ma non convinto il Belgio di Martinez all’esordio in Qatar, non ci sarà ovviamnete Lukaku che potrebbe tornare in caso di qualificazione agli ottavi di finale.

Con una vittoria De Bruyne e compagni si assicurerebbero la qualificazione con un turno di anticipo, missione fondamentale per evitare di giocarsi il passaggio del turno nel match della terza giornata contro la Croazia.

Al momento la nazionale di Martinez è in testa al Gruppo F con 3 punti, Croazia e Marocco seguono con un punto, chiude il Canada ancora a quota zero.

Il Marocco ha disputato una grande partita contro la Croazia ed oggi proverà a conquistare una vittoria che rilancerebbe le ambizioni di qualificazione di Ziyech e compagni.

Fondamentale sarà la corsia di destra con Hakimi e l’esterno del Chelsea che dovranno spingere per cercare di mettere in difficoltà la retroguardia belga.



The Devil with the voice of an angel 😇 🎤 Amadou Onana will have you 🥺 #FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/h7NYM16wVj — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 27, 2022

Belgio con il 3-4-2-1, Batshuayi ancora titolare

Rispetto alla prestazione non esaltante fornita contro il Canada il Belgio dovrebbe presentarsi alla sfida con il Marocco con diverse novità di formazione.

Onana ha avuto un grande impatto nel centrocampo belga ed oggi dovrebbe partire titolare al fianco di Witsel.

Sulla destra dovrebbe esserci Meunier che sostituirà Castagne.



Tra i pali ci sarà Courtois, la difesa a tre sarà composta da Dendoncker, Alderweireld e Vertonghen.

A centrocampo pronti Meunier, Witsel, Onana e Carrasco con De Bruyne e Hazard che giocheranno in appoggio di Batshuayi.

Marocco con il 4-3-3, En-Nesyri unica punta

Pochissime modifiche nel 4-3-3 del Marocco che si presenterà con gli stessi undici che hanno affrontato la Croazia nel primo match del mondiale.

Tra i pali ci sarà Bounou, la linea difensiva a quattro sarà composta da Hakimi, Saiss, Aguerd e Mazraoui.

In cabina di regia confermati Ounahi, Amrabat e Amallah con Ziyech, En-Nesyri e Boufal in avanti a comporre il tridente offensivo.

La partita sarà trasmessa alle ore 14 italiane e sarà visibile in chiaro sui canali Rai ed in streaming tramite l’app RaiPlay.