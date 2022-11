Albero di Natale volante, la novità del 2022 che vorrebbero tutti a casa propria

L’albero di Natale volante è la novità del 2022 che tutti quanti vogliono avere nella propria casa: un vero e proprio trend.



Fra meno di un mese sarà Natale e nei negozi e nelle strade delle nostre città è già possibile vedere le prime decorazioni e le prime luminarie che tra qualche giorno saranno illuminate.

Così comincerà l’atmosfera natalizia che si protenderà fino al sei gennaio, giorno dell’Epifania che da la fine a tutte le feste e che vede il ritorno della vita normale dopo un mese di festeggiamenti.

Albero di Natale, origini e tradizione

In molti però levano le decorazioni il giorno della candelora, ossia a febbraio, come accade per il presepe seguendo una tradizione italiana che ha a che fare con l’uso partenopeo e che si è diffuso su tutta la Penisola.

Tra le decorazioni natalizie più diffuse e che è diventato anche il simbolo del natale stesso c’è l’albero di Natale che viene addobbato con delle palline e delle luci per renderlo vivace e allegro.

Le sue origini sono antichissime e sembra sia stato ispirato dagli Alberi del Paradiso, ma il moderno albero di natale è stato visto per la prima volta in Estonia a Tallin nella piazza principale.

Il suo significato è quello della condivisione, infatti, in molte città di tutto il mondo c’è un evento che vede l’accensione dell’albero di natale che tende a riunire tutti i cittadini nella piazza dove questo è posto.

In questo modo, tutti quanti si ritrovano attorno all’albero e in alcune città si intonano canti natalizi e lo spirito del natale si diffonde in tutta la comunità come accade ne Il Grinch dove il protagonista ritrova il suo spirito del natale grazie ad un canto attorno all’albero.

Ma negli ultimi anni sta spopolando un’usanza che nessuno si sarebbe mai aspettato ossia quello di appendere il proprio albero di natale al soffitto e tenerlo in modo capovolto rispetto alla tradizione.

Albero di Natale volante, il nuovo trend

Si parla così di alberi di Natale volanti che vengono affissi al soffitto senza la piattaforma che li regge in piedi dritti e questo metodo è stato adottato per risparmiare dello spazio, specie per chi vive in case piccole.

Per realizzarlo basta levare la base dal nostro albero e armarsi di un gancetto per poterlo appenderlo al soffitto e sbizzarrirsi con le decorazioni che più ci piacciono fino a fargli avere una coda che tocca il pavimento.

Così, sorprenderemo i nostri ospiti e sembra che con il passare degli anni, il voler montare un albero di natale sul soffitto stia prendendo sempre più piede in quanto visto anche come un modo alternativo e bizzarro di decorare la propria casa.

Nonostante questa nuova usanza, c’è chi preferisce la tradizione e quindi decorare il proprio albero di natale in maniera dritta posizionando la punta dell’abete verso il soffitto e montando su di essa un puntale o una stella.

Che sia volante, posizionato sul pavimento o sul soffitto, l’albero di natale è uno dei simboli natalizi più diffusi che non può mancare, anche in versione ridotta, per decorare la nostra abitazione per le feste natalizie.