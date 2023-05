Tra le lettere b si nasconde il numero 8 ma quasi nessuno lo trova: tu sai dov’è?

Tra le lettere b si nasconde il numero 8 ma quasi nessuno riesce ad individuarlo. Tu sei capace a risolvere l’enigma? Hai 22 secondi a disposizione per trovare la soluzione. In bocca al lupo!

Se ti piace metterti alla prova e sfidare la tua mente, allora non puoi non provare questo test. Ti avvertiamo: è davvero complicato. Solo in pochi hanno individuato la soluzione. Se tra le lettere b trovi il numero 8, allora sei un genio.

Test visivi per mettere alla prova la tua mente

Psicologi e neurologi sottolineano da sempre l’importanza di eseguire test visivi per allenare il cervello, migliorare la concentrazione e sviluppare ancora di più le proprie facoltà visive e intellettive.

Basta davvero poco per raggiungere risultati importanti: con un po’ di costanza, col tempo diventerai anche tu bravissimo. Perché è importante che il nostro cervello sia sempre attivo?

La risposta è piuttosto semplice: perché esso, come il cuore, è il motore che ci permette di andare avanti, il carburante che non può mai mancare per il benessere del nostro organismo.

Non tutti, per quanto apprezzabile sia l’impegno, riescono a risolvere i quiz visivi che circolano in rete. Tu come te la cavi? Ti senti pronto a metterti alla prova? Se la risposta è sì, allora devi assolutamente provare questo test. Tra le lettere b si nasconde il numero 8 ma quasi nessuno lo trova: i tuoi occhi riescono ad individuarlo?

Tra le lettere b si nasconde il numero 8: se lo trovi sei un genio

Quanti test visivi vedi ogni giorno circolare sulla tua pagina Facebook, su Instagram o Twitter? Alcuni sono facilissimi, altri davvero complicati da risolvere.

Facili o difficili che siano, se ti impegni puoi risolverli tranquillamente anche tu. Se sei un appassionato dei test visivi o dei quiz di illusione ottica, non puoi allora lasciarti sfuggire questo rompicapo.

Ti avvisiamo con anticipo, è davvero difficile da risolvere. Solo in pochi hanno trovato la soluzione. Cosa devi fare? Te lo diciamo subito. Guarda attentamente la fotografia. Vedi che ci sono tante colonne che riportano la lettera b? Ebbene, tra queste lettere si nasconde un numero, l’8.

Individuarlo a primo acchito è difficilissimo. Devi avere davvero una mente allenata e delle capacità visive incredibili per trovare il numero intruso presente nella foto. Altro dettaglio importante: hai solo 22 secondi per risolvere il rompicapo! Pronto? Il tempo sta già scorrendo.

Test del numero 8: la soluzione

Sì, ne siamo consapevoli: questo test è tra i più complicati che circolano in rete. Risolverlo non è da tutti. Devi essere davvero attento e avere l’occhio di un’aquila per individuare il numero 8 in mezzo a tutte queste lettere b.

Ti ricordiamo che hai a tua disposizione solo 22 secondi per risolvere l’arcano. Allora, hai trovato la soluzione o sei ancora alla ricerca del numero intruso?

Se hai trovato il numero 8 tra le lettere b meriti allora davvero tantissimi complimenti. Devi essere orgoglioso di questo risultato soprattutto se davvero hai impiegato solo 22 secondi per risolvere l’enigma!

Il tuo cervello è già tanto allenato e i tuoi occhi ancora di più perché sono riusciti ad individuare un numero che per forma assomiglia alle lettere che possono trarre la mente in inganno. Le tue capacità visive sono incredibili, se sei riuscito a risolvere questo quiz, gli altri per te saranno un gioco da ragazzi.

Se invece il tempo è finito e sei ancora ad analizzare riga per riga e colonna per colonna alla ricerca del numero intruso, fermati un momento. Ti sveliamo noi la soluzione: l’8 si trova a destra, in basso. È proprio lì, lo vedi? Lo noti perché è cerchiato in rosso.

Non preoccuparti se non sei riuscito a risolvere questo quiz. Era davvero complicato, soprattutto per chi non si allena con questa tipologia di quiz tutti i giorni. Ti garantiamo che con un po’ di pratica e impegno, diventerai anche tu un piccolo Einstein!