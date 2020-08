Allenatore Genoa, corsa a tre: Maran favorito

L’esonero di D’Aversa dal Parma di qualche giorno fa potrebbe innescare una reazione a catena sulle panchine di diverse squadre di Serie A.

Il nuovo allenatore del Genoa sarà scelto tra Davide Nicola, in caso di riconferma, lo stesso D’Aversa, piuttosto costoso in termini di richieste, e Maran, che sembra al momento in vantaggio sugli altri due.