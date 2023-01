Gennaio pieno di problemi per questi segni zodiacali: andrà tutto male

Gennaio pieno di problemi e difficoltà: ecco i segni zodiacali che saranno costretti a portarsi un cornetto porta fortuna.

L’anno astronomico è appena iniziato e per molti segni zodiacali le cose non andranno di certo bene. Purtroppo, il mese di gennaio per certi segni zodiacali sarà pieno di problemi e di ostacoli, ma per fortuna si tratta solo di un momento di passaggio. Sono tre i segni zodiacali che dovranno fare i conti con la tempesta.

Se pensavate che il mese di gennaio 2023 fosse il momento giusto per cambiare e per tirare un soffio di sollievo, vi sbagliate di grosso. Per voi soffierà un vento di burrasca, ma si tratta di una mareggiata temporanea perché a partire da mese di febbraio le cose potrebbero cambiare. Quindi, non bisogna assolutamente disperare se il vostro segno zodiacale è tra quelli che dovranno affrontare un gennaio difficile ed all’insegna dei problemi.

Gennaio pieno zeppo di difficoltà per certi segni zodiacali: sotto che punto di vista?

Per tre segni zodiacali il mese di gennaio non parte nel modo migliore possibile. C’è un vento burrascoso in arrivo perché è dovuto principalmente ad un allineamento di pianeti non favorevole. Le condizioni sfavorevoli dipendono dalle caratteristiche personali, oltre che dal satellite della Terra.

Diversi segni zodiacali dovranno fare i conti con la Sfortuna. Le difficoltà investiranno la sfera professionale ed economica, oltre a quella sentimentale. Quali sono i segni zodiacali che dovranno portarsi un cornetto porta fortuna? Scopriamolo.

Gennaio pieno zeppo di insidie e di problemi: ecco i tre segni zodiacali più sfortunati

Le Stelle mettono in guardia tre segni zodiacali che dovranno fare i conti con numerose insidie e problemi economici, ma anche sentimentali. Molte persone appartenenti a questi tre segni zodiacali potranno perfino stufarsi della situazione e cambiare vita. Ma quali sono i segni zodiacali che dovranno affrontare un gennaio pieno zeppo di problemi dal punto di vista professionale ed amoroso? Ecco la classifica dei tre segni dello Zodiaco che non partiranno con il piede giusto.

Leone

Non fate passi sbagliati voi del Leone. L’anno 2023 sarà un anno non facile dal punto di vista professionale e sentimentale. La situazione non sarà delle più rosee e sembra che l’anno 2023 non prometta nulla di buono. Dal punto di vista sentimentale i Leoni avranno il bastone tra le ruote. Se state conoscendo una persona o intraprendendo una relazione affettiva, si preannuncia un gennaio complicato. Anche dal punto di vista professionale è possibile che abbiate qualche battibecco con i colleghi di lavoro. Dato che dovrete affrontare un po’ di tempesta è bene stare calmi. Non fatevi prendere dall’impulsività e ragionare ad ogni mossa compiuta. Le cose miglioreranno con il trascorrere del tempo.

Bilancia

Un altro segno zodiacale che non inizierà con il piede giusto è la Bilancia. Questo segno zodiacale d’aria dal grande intelletto e spiritualità dovrà fare i conti con le difficoltà economiche. Giove vi sarà contro, per questo dovrete affrontare diversi problemi e litigi anche con i colleghi sul posto di lavoro. Preparatevi al peggio e non fatevi prendere dal panico. Siate razionali ed utilizzate sempre un buon pizzico di intelletto che vi contraddistingue. Le cose potranno ben presto migliorare.

Scorpione

Uno dei segni più cinici in assoluto è lo Scorpione, che dovrà fare i conti con un gennaio difficile ed all’insegna della tempesta. La vostra determinazione non deve giocare brutti scherzi. Anzi, è il momento di sacrificarsi e di sforzarsi al massimo per affrontare un inizio anno 2023 contraddistinto da difficoltà sentimentali ed economiche. Per evitare di rimanere a mani vuote, iniziate a risparmiare e a badare alle vostre casse finanziarie. È tempo di essere parsimoniosi.