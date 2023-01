A dicembre le bollette del gas saliranno del 23,3% ha detto l’Arera

La battaglia vinta dall’Italia, nell’Unione europea, sul tetto al prezzo del gas aveva portato a un abbassamento dei costi dell’energia, ancora ben visibile nella Borsa di Amsterdam, nonostante questo, però, secondo ha riferito l’Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, il costo delle bollette di dicembre sarà più alta del 23,3% per gli utenti in regime di tutela.

Non solo, perché secondo i dati diffusi oggi, l’autorità ha anche riferito che nel 2022, la spesa media relativa alle forniture di gas per famiglia tipo è stata in media di 1866 euro, ben il 64,8% in più rispetto al 2021.

Non inizia nel migliore dei modi il 2023 per le famiglie italiane. Dopo l’aumento del costo della benzina, dovuto principalmente al fatto che il governo di Giorgia Meloni non ha prorogato il taglio delle accise che aveva introdotto l’esecutivo di Mario Draghi, e anche l’innalzamento dei prezzi per i mezzi pubblici, l’Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ha comunicato che le bollette del gas relative ai consumi di dicembre aumenteranno in media del 23,3% rispetto a novembre, in cui l’aumento era stato del 13,7% rispetto al mese precedente.

Nonostante, quindi, la grande vittoria dell’Italia in Consiglio europeo che, dopo mesi, è riuscita a far introdurre un tetto al prezzo del gas, da cui, poi, è derivata anche una diminuzione del costo del bene al Ttf di Amsterdam – che ancora si vede ed è tornata ai livelli pre conflitto in Ucraina – dobbiamo ancora fare i conti con l’aumento dei costi.

Il rincaro, hanno specificato, riguarda le utenze in regime di tutela, ovvero quelle che non hanno ancora sottoscritto una fornitura nel mercato libero, che sono comunque un riferimento per il mercato e possono essere usate come cartina di tornasole anche per gli altri utenti.

Ma non è finita qua, perché per l’Arera, nel 2022 la spesa media relativa alle forniture di gas per famiglia tipo è stata mediamente di 1866 euro, cioè il 64,8% in più rispetto all’anno precedente e nonostante i risparmi ottenuti con il nuovo metodo di aggiornamento mensile ex post introdotto dall’Autorità nel luglio scorso.

Il calcolo delle tariffe dell’Autorità: perché il prezzo si è alzato

Ma perché, di fatto, le bollette del gas, per Arera, sono aumentate? Il calcolo delle tariffe da parte dell’autorità prende in considerazione la media dei prezzi rilevati giorno per giorno durante il mese appena trascorso, che si è aggirato sui 116,6 euro per megawattora, ovvero 25,4 euro in più rispetto a novembre, in cui il valore maggiore era di 91,2 euro.

A inizio dicembre, infatti, le quotazioni del gas erano nettamente più alte rispetto a quelle che si registrano ora, e si oscillavano tra i 120 e i 150 euro al megawattora, il che, appunto, ha contribuito a far innalzare le previsioni di spesa dell’Arera che ha comunque tenuto in considerazione sia le temperature più miti, sia i consumi decisamente più ridotti da parte di privati e industrie.

Quanto all’aumento in sé e per sé, riguarderà solo il gas, ma non l’elettricità, le cui bollette, invece, vengono calcolate su base trimestrale e, come detto il 29 dicembre, diminuiranno del 19,5%, anche qui con una contraddizione considerato che è proprio con il gas che si produce la maggior parte dell’elettricità in Italia.