Rifai il letto in 2 minuti col metodo degli hotel di lusso: semplicissimo

Per un perfetto riposo, è necessario rifare il letto in maniera impeccabile. Ma come? Esiste un metodo infallibile che viene utilizzato negli hotel di lusso. Ci metterete solamente 2 minuti, ottimizzerete i tempi in poche mosse: scopriamo come riprodurre questo effetto anche nella nostra camera da letto.

Una camera da letto pulita e ordinata: come fare

Se volete una camera pulita e ordinata in modo impeccabile, prima di tutto dovreste occuparvi del vostro letto. Innanzitutto, cambiate le lenzuola almeno una volta a settimana, fate circolare l’aria dalla stanza almeno 5 minuti prima di rifare il letto, per 3 ore al giorno.

Inoltre, pulite spesso il materasso, così eliminerete tutti gli acari, la polvere e i batteri del vostro letto, magari, utilizzando degli ingredienti naturali, come il bicarbonato di sodio, l’acqua, il limone e l’aceto. La differenza tra un materasso pulito e uno sporco si sente e incide anche sulla qualità del sonno, infatti, questo è già un buon inizio.

Ma ora dovrete pensare a rifare il vostro letto in maniera perfetta, proprio come quello degli hotel di lusso. Esiste un metodo che utilizzano negli alberghi a 5 stelle, ci metterete meno di 5 minuti: scopriamo come fare.

Come rifare il letto in 2 minuti: il metodo degli hotel di lusso

Per rifare il letto in maniera impeccabile, dovete partire dalla biancheria. Dovrà essere pulita, profumata, ordinata, e magari anche stirata. Vi darà una bellissima sensazione di relax appena vi poggerete sul vostro letto. Inoltre, utilizzate sempre lenzuola di cotone e di colore bianco perché vi donerà anche un grande senso di fresco e pulizia.

Per rifare il letto, dovrete seguire un procedimento molto semplice. Per prima cosa, posizionatelo lontano dai muri o da qualsiasi altra cosa, in modo da raggiungere tutti i lati in maniera facile e veloce.

Successivamente, stendete sul materasso il lenzuolo con l’elastico e rimboccatelo sotto, tirando ogni lato per evitare che si formino delle fastidiose pieghe. Prendi il secondo lenzuolo e fate la stessa cosa. Poi, mettete il piumone e avvolgete la parte superiore.

Infine, posizionate i vostri cuscini, in maniera strategica, ovvero, quelli grandi sotto e se avete quelli piccoli metteteli sopra. Il letto risulterà elegante e confortevole, impossibile, non aver voglia di farsi un bel riposino. Però, non dimenticarti di un bel copriletto di piume d’oca con una fantasia a tua scelta.

Se vuoi ricreare l’atmosfera degli hotel di lusso, spruzza un po’ di profumo per ambienti. La tua stanza risulterà accogliente e rilassante. Tutti questi semplici passaggi, ti faranno dormire meglio.